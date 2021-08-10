Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Криптовалюты существенно подорожали на прошлой неделе. Ethereum и Bitcoin на момент написания этой заметки стоят примерно 3 100 долларов и 45 400 долларов соответственно. За неделю курс подскочил на 18-25%. Так дорого криптовалюты в последний раз стоили ещё в мае. На фоне всего этого в Европе перестала падать стоимость графических ускорителей AMD нового поколения. Цена на карты Radeon вновь пошла вверх.

реклама

С начала 2021 года наценка на графические адаптеры «красной команды» росла до мая. Если в январе за видеокарты Radeon нужно было переплатить 40%, то уже к началу последнего месяца весны этот показатель вырос до 114%. После этого стоимость ускорителей начала постепенно падать.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В первых числах июля всем желающим купить карты AMD нужно было переплатить 53%. Однако, уже сейчас наценка выросла до 59%, то есть стоимость ускорителей Radeon RX 6000 превышает рекомендованную более чем в полтора раза.

Подорожание адаптеров также связывают и с небольшим предложением. Эксперты отмечают, что стоимость вновь может начать снижаться, если американская компания увеличит объёмы поставок ускорителей на европейский рынок. Когда это случится, сказать пока сложно. Напомним, отгрузки Radeon RX 6000 нельзя быстро нарастить из-за ограниченных объёмов производства 7-нанометровых чипом на заводах TSMC.

реклама

В Европе AMD продаёт видеокарты Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT. Рекомендованная стоимость графических ускорителей составила 479 евро, 579 евро, 649 евро и 999 евро соответственно. Когда пользователи смогут купить их за такие деньги, мало кто знает наверняка.

Что до российского рынка, в магазине «Ситилинк» остались только флагманские карты. На момент написания материала в каталоге есть четыре предложения стоимостью от 179 990 рублей до 192 990 рублей. Самая дорогая модель – представительница серии ROG STRIX в исполнении ASUS. Самая доступная карта представляет линейку AORUS WATERFORCE WB от Gigabyte. Также можно купить модели GAMING OC EXTREME EDITION TOXIC и GAMING OC EXTREME EDITION компании Sapphire по цене 185 990 рублей.

реклама

Напомним, топовая видеокарта Radeon RX 6900 XT превосходит GeForce RTX 3080 и немного уступает моделям GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090. Все остальные ускорители семейства находятся позади. Radeon RX 6800 XT уступает флагману порядка 8%, Radeon RX 6800 – около 20%, а Radeon RX 6700 XT – примерно 37%.