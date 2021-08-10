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Американская компания Microsoft показал консоль Xbox Series S, которая создана в честь премьеры фильма Free Guy («Главный герой») с Райаном Рейнольдсом. Картина появится в прокате уже на этой неделе. Игровая приставка отличается расширенным комплектом поставки, но купить её у вас не получится.

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На странице Xbox в Twitter появился постер, на котором изображено то, что входит в комплект. Мы можем видеть несколько значков Free Guy, 12-месячную подписку на сервис Xbox Game Pass Ultimate, гарнитуру HyperX Cloud II, пару стилизованных дорожных чашек, очки Zenni Sausalito, сумку и, конечно же, саму игровую консоль со стилизованным геймпадом. Приставка выполнена в белом цвете, как и оригинальная модель, но внизу добавили аквариум, а вверху – логотип Free Guy.

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Примерная стоимость всего комплекта составила 799 долларов. Саму консоль, напомним, оценили в 299 долларов. То есть дополнительные «плюшки» стоят 500 долларов. Но это пользователей волновать не должно, поскольку Xbox Series S Free Guy всё равно нельзя купить.

Компания Microsoft намерена разыграть несколько консолей среди жителей Соединённых Штатов в возрасте от 19 лет. Условия конкурса детально расписали на официальном сайте Xbox. Если вкратце, нужно подписаться на аккаунт Xbox в Twitter и сделать ретвит соответствующей записи. Далее компания Microsoft в случайном порядке выберет победителей.