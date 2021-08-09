Камера на 50 Мп, Helio G88 и аккумулятор 5000 мА*ч за $185 – опубликованы характеристики Redmi 10
Компания Xiaomi более года назад выпустила смартфоны серии Redmi девятого поколения. Первая модель, которая получила имя Redmi 9, вышла в начале июня. С тех пор производитель представил около дюжины устройств в разных регионах, но до сих пор не презентовал десятое поколение. Случиться это может совсем скоро. На сайте одного из интернет-магазинов Сингапура появились технические характеристики Xiaomi Redmi 10.
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Грядущая новинка станет прямой преемницей модели Redmi 9, хотя по параметрам существенно превзойдёт не только её, но и более дорогую Redmi Note 9. Смартфон будет оборудован мобильным процессором Helio G88, который выполняется по нормам 12-нанометровой технологии.
В Xiaomi Redmi 10 мы увидим панель IPS LCD формата FHD+ с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Биометрический сенсор расположится на правом торце корпуса. Диагональ экрана в смартфоне составит 6,5 дюйма, а прикрывать его будет панель Gorilla Glass третьего поколения.
Redmi 10 получил основную камеру с дизайном в стиле китайского Redmi Note 10 Pro и станет самым дешёвым в мире смартфоном с 50-мегапиксельной основной камерой. Помимо сенсора на 50 Мп в состав Quad-конфигурации войдёт пара сенсоров на 2 Мп и 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль.
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Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Батарея получит поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 18 Вт. Габаритные размеры смартфона составят 162 x 75,3 x 8,95 мм при массе около 200 граммов. На скриншоте выше можете видеть, что Redmi 10 будет работать на базе операционной системы Android 11 с прошивкой MIUI 12. На самом деле в продажу смартфон поступит с предустановленной оболочкой MIUI 12.5. Из прочего отметим порт USB-C, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной.
Купить Xiaomi Redmi 10 в топовой модификации можно будет за 185 долларов (249 сингапурских долларов). Стоимость более скромных конфигураций пока что не раскрывается. Анонс смартфона ожидается до конца третьего квартала текущего года. В продаже модель появится в расцветках Pebble White, Dark Gray и Sea Blue.
Напомним, Redmi 9 и Redmi Note 9 оборудованы 60-герцевыми матрицами IPS и аккумуляторами на 5020 мА*ч. В Младшей версии установлены чип Helio G80 и основная камера разрешением 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Модель серии Redmi Note может похвастаться главным модулем на 48 Мп и однокристальной системой Helio G85.
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