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В Сеть слили официальный промо-ролик Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

Презентация смартфонов состоится через два дня.
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Уже через два дня, 11 августа 2021 года, компания Samsung представит новые смартфоны, оборудованные сгибаемыми дисплеями. На презентации Galaxy Unpacked мы увидим модели Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Первая станет дебютным решением компании с интегрированным в дисплей фронтальной камерой. В течение последнее недели каждый день появлялась новая информация о грядущих новинках. А теперь в Сеть утекло официальное промо-видео сгибаемых флагманов.

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Главное, что подтверждает ролик – отсутствие выреза под камеру для селфи у Samsung Galaxy Z Fold 3. А вот модель Galaxy Z Flip 3 всё же обзаведётся круглым отверстием вверху по центру, в котором расположится оптический модуль для любителей фотографировать себя.

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Напомним, Samsung Galaxy Z Flip 3 получит панель разрешением 1080 x 2640 пикселей с поддержкой частоты обновления 120 Гц. На тыльной панели будет установлена дополнительная 1,9-дюймовая матрица с разрешением 260 x 512 точек.

В основу предстоящей новинки ляжет мобильный процессор Snapdragon 888, выполненный по нормам 5-нанометровой технологии. Чип будет дополнен 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Топовый вариант примерно за 1 000 евро будет содержать накопителем на 128 ГБ. Версия с 256 ГБ постоянной памяти обойдётся на 100 евро дороже.

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Что касается камер, разрешение основной камеры 12 Мп + 12 Мп, а фронтальной – 10 Мп. Первая останется без телеобъектива, тогда как о наличии системы оптической стабилизации изображения пока что информации нет.

Что до Samsung Galaxy Z Fold 3, старшая новинка предложит более продвинутые технические характеристики во главе со 120-герцевым дисплеем Dynamic AMOLED 2X размером 7,6 дюйма по диагонали. Разрешение составит 1768 x 2208 точек. Дополнительным экраном этот смартфон тоже обзаведётся. Он будет характеризоваться разрешением 832 x 2260 точек и диагональю 6,2 дюйма.

Фронтальная камера будет построена на базе довольного редкого датчика изображения на 4 Мп. В основной камере мы увидим три сенсора на 12 Мп каждый. Телеобъектив обойдётся без перископной оптики, то есть кратность оптического зума составит не более 3x. Зато мы увидим поддержку съёмки видео в 8K ULTRA HD и оптическую стабилизацию изображения.

Samsung Galaxy Z Fold 3 тоже будет оборудован однокристальной системой Snapdragon 888, го уже с 12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-модуля составит 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от спецификации, а ёмкость аккумуляторной батареи – 4400 мА*ч. Стоить смартфон будет от 1 900 евро. Цены для России будут объявлены официальным представительством после презентации.

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