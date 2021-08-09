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Анонсирован смартфон Samsung Galaxy A12 Nacho – Exynos 850 и Android 11 по цене от 11 990 рублей

Новинка получила 48-Мп камеру и АБК на 5000 мА*ч.
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Буквально только что мы писали о смартфоне Samsung Galaxy S II, которому выпустили прошивку LineageOS 18 на базе операционной системы Android 11. И вторая новость тоже связана с южнокорейской компанией. Производитель из Сувона представил новый умный телефон. Он называется Samsung Galaxy A12 Nacho. Новинка уже доступна на российском рынке.

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Смартфон оборудован фирменной однокристальной системой южнокорейской компании Exynos 850. Мобильный чип имеет восемь ядер Cortex-A55. Пиковая частота составляет 2 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-G52. Поддержка сотовых сетей пятого поколения не предусмотрена.

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В Samsung Galaxy A12 Nacho установлена панель Infinity-V без поддержки повышенной частоты обновления изображения. Матрица имеет разрешение 1600 x 720 точек, что соответствует формату HD+ при соотношении сторон 20 к 9. Диагональ составляет 6,5 дюйма.

Новинка оборудована 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Она поддерживает технологию распознавания лиц. Разблокировать смартфон можно с помощью процедуры сканирования отпечатка пальца. Соответствующий датчик расположен на правом торце корпуса.

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Основная камера в Samsung Galaxy A12 Nacho может делать 48-мегапиксельные фотографии. Также в её арсенале есть пара 2-мегапиксельных датчиков изображения и 8-мегапкисельный модуль с ультра-широкоугольной оптикой. По понятным причинам в новинке нет ни оптической стабилизации изображения, ни телеобъектива.

Ёмкость комплектной батареи в смартфоне составила 5000 мА*ч. Также отметим выход для подключения проводных наушников, слот расширения хранилища картой microSD и операционную систему Android 11 на базе проприетарного программного обеспечения One UI 3.1.

Российская версия смартфона оборудована 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ в топовой модификации памяти. Появятся на рынке и более скромные версии. Купить Samsung Galaxy A21 Nacho можно в красной, синей и чёрной расцветках корпуса. Рекомендованная производителем стоимость новинки стартует с 11 990 рублей.

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