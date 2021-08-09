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Samsung Galaxy S II – флагманский смартфон южнокорейской компании, который был анонсирован в 2011 году. Десять лет ему исполнилось в конце февраля этого года. Модель появилась на рынке спустя около двух месяцев с момента премьеры с предустановленной ОС Android 2.3.4 Gingerbread. Сейчас ей доступна операционная система Android 11.

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Само собой, к выпуску одиннадцатой ревизии «зелёного робот» приложили руку энтузиасты. Они создали для смартфона программное обеспечение LineageOS 18, в основу которого положили полноценную «взрослую» версию Android 11 со всеми функциями.

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Работает программное обеспечение далеко не плавно. Связано это со слабым железом смартфона. Напомним, в Samsung Galaxy S II установлена двухъядерная однокристальная система Exynos 4210 Dual. Она имеет два ядра Cortex-A9 с частотой до 1,2 ГГц, графику Mali-400MP4 и работает при поддержке лишь 2 ГБ оперативной памяти.

После установки операционной системы Android 11 смартфон начал сильно тормозить. Ещё больше проблем доставило добавление программного обеспечения Google Mobile Services. Детальнее с процессом установки прошлогодней ОС на смартфон 2011 года выпуска можно ознакомиться на видео ниже.

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Напомним, что официальные обновления для Samsung Galaxy S II закончились вместе с прошивкой TouchWiz 4, которая была построена на базе операционной системы Android 4.1 Jelly Bean. Из характеристик флагмана десятилетней давности стоит отметить 4,3-дюймовый дисплей с разрешением 480 x 800 пикселей на базе матрицы Super AMOLED Plus, 16-32 ГБ постоянной памяти в зависимости от модификации, аккумулятор ёмкостью 1650 мА*ч, выход под наушники, NFC, 8-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную фронтальную камеры.