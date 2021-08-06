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Компания Xiaomi начала принимать цифровые валюты. Но пока расплатиться таким способом можно исключительно в Португалии. Список принимаемых криптовалют пока довольно скромный, но, возможно, в будущем он будет расширен.



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Сейчас, чтобы расплатиться в Mi Store Portugal, можно использовать Bitcoin, Ethereum, Dash и Tether. Напомним, стоимость последней криптовалюты привязана к курсу доллара США. Помимо смартфонов компания будет продавать за цифровую валюту в Португалии умные часы, электрические самокаты и другую технику. О каких-либо ограничениях пока информации нет.

За обеспечение возможности криптовалютных транзакций будет отвечать швейцарская компания Utrust. К слову, её токен UTK тоже принимается к оплате товаров Xiaomi в португальском Mi Store. За несколько часов в связи с появившейся информацией его стоимость подскочила сразу на 25%.

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Появится ли возможность расплатиться цифровой валютой за устройства Xiaomi в других странах, пока что неизвестно. В Китае – точно нет. Учитывая, что Португалия считается самой дружественной к криптовалюте европейской страной из-за своего налогового законодательства, неудивительно, что производитель из Поднебесной выбрала именно её в качестве испытательного полигона.