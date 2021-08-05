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Компания Motorola расширила линейку Edge ещё одной новинкой. Производитель представил модель Edge S Pro. Это улучшенная версия Edge S, первого и самого дешёвого в мире смартфона на базе мобильного процессора Snapdragon 870.

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Однокристальная система выполнена по нормам 7-нанометровой технологии. Её главная фишка заключается в том, что пиковая частота CPU составляет 3,2 ГГц, а это рекорд. Чипсет трудится в паре с 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 в начальной модификации и с 12 ГБ ОЗУ в топовой. Накопитель UFS 3.1 рассчитан на хранение 128 ГБ или 256 ГБ информации.

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Спереди в Motorola Edge S Pro установлен 144-герцевый экран формата FHD+. Панель имеет диагональ 6,7 дюйма и выполняется по технологии OLED. Экран новинки соответствует стандарту HDR10+ и поддерживает 10-битное отображение цвета. Под дисплеем производитель расположил биометрический сенсор.

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В новинке установлена продвинутая основная камера. В отличие от конкурентов смартфон может похвастаться телеобъективом с перископной оптикой и 5-кратным оптическим зумом. Разрешение – 8 Мп. Кратность гибридного увеличения производитель не уточняет.

Разрешение стандартной камеры составляет 108 Мп. Для съёмки объектов архитектуры и пейзажей в смартфоне используется 16-мегапиксельный датчик изображения, дополненный ультра-широкоугольной оптикой. Фронтальная камера в новинке построена на 32-мегапиксельной матрице.

Вопросами автономной работы в Motorola Edge S Pro отвечает несъёмный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядкой по проводу. Батарея имеет ёмкость 4520 мА*ч. Программной платформой выступает операционная система Android 11 с оболочкой MYUI 2.0.

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Motorola Edge S Pro предлагается в четырёх модификациях. Варианты со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти при 8 ГБ ОЗУ оценили в 420 долларов и 465 долларов. Топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ стоит 510 долларов. Купить базовую версию смартфона с 6 ГБ оперативки и хранилищем на 128 ГБ можно за 370 долларов. Конкурировать модель будет с POCO F3. Продажи стартуют 10 августа текущего года.