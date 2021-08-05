Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирован Motorola Edge S Pro – конкурент Xiaomi POCO F3 за $370

Смартфон оборудован продвинутой основной камерой разрешением 108 Мп + 16 Мп + 8 Мп.
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Motorola расширила линейку Edge ещё одной новинкой. Производитель представил модель Edge S Pro. Это улучшенная версия Edge S, первого и самого дешёвого в мире смартфона на базе мобильного процессора Snapdragon 870.

реклама

Однокристальная система выполнена по нормам 7-нанометровой технологии. Её главная фишка заключается в том, что пиковая частота CPU составляет 3,2 ГГц, а это рекорд. Чипсет трудится в паре с 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 в начальной модификации и с 12 ГБ ОЗУ в топовой. Накопитель UFS 3.1 рассчитан на хранение 128 ГБ или 256 ГБ информации.

анонсы и реклама
Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Спереди в Motorola Edge S Pro установлен 144-герцевый экран формата FHD+. Панель имеет диагональ 6,7 дюйма и выполняется по технологии OLED. Экран новинки соответствует стандарту HDR10+ и поддерживает 10-битное отображение цвета. Под дисплеем производитель расположил биометрический сенсор.

реклама

В новинке установлена продвинутая основная камера. В отличие от конкурентов смартфон может похвастаться телеобъективом с перископной оптикой и 5-кратным оптическим зумом. Разрешение – 8 Мп. Кратность гибридного увеличения производитель не уточняет.

Разрешение стандартной камеры составляет 108 Мп. Для съёмки объектов архитектуры и пейзажей в смартфоне используется 16-мегапиксельный датчик изображения, дополненный ультра-широкоугольной оптикой. Фронтальная камера в новинке построена на 32-мегапиксельной матрице.

Вопросами автономной работы в Motorola Edge S Pro отвечает несъёмный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядкой по проводу. Батарея имеет ёмкость 4520 мА*ч. Программной платформой выступает операционная система Android 11 с оболочкой MYUI 2.0.

реклама

Motorola Edge S Pro предлагается в четырёх модификациях. Варианты со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти при 8 ГБ ОЗУ оценили в 420 долларов и 465 долларов. Топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ стоит 510 долларов. Купить базовую версию смартфона с 6 ГБ оперативки и хранилищем на 128 ГБ можно за 370 долларов. Конкурировать модель будет с POCO F3. Продажи стартуют 10 августа текущего года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi motorola
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
18
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
12
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
31
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
11
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
57
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
13
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
5

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 57
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские геймеры скупают видеокарты NVIDIA LHR, а GeForce RTX 3060 пользуется огромным спросом
90
Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
155
Palit рассказала и показала, что из себя представляют видеокарты после майнинга
89
Майнер обнаружил способ взлома GeForce RTX 3060 LHR, но NVIDIA опровергла такую возможность
77
Microsoft случайно назвала точную дату выхода Windows 11
16
DNS планирует реализовать горы RX 6600 XT в день старта продаж
40
Графика Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G ощутимо опередила Core i7-11700 и RX 550 — тест ComputerBase
77
Авторы стратегии Humankind, главного конкурента Civilization, рассказали о внесённых правках после тестирований
3
Microsoft начала блокировать нежелательное ПО на Windows 10 в автоматическом режиме
11
Илон Маск показал готовый запуску Starship с ракетой-носителем Super Heavy
2
Realme и DNS дарят телевизор при покупке нового флагмана в России
6
Radeon RX 7900 XT окажется производительнее и энергоэффективнее GeForce RTX 4090 — инсайдер
62
Новая видеокарта RX 6600 XT в тестах обошла RTX 3060
55
Киберпанк-экшен The Ascent стал самым успешным релизом в истории небольшого издательства Curve Digital
4
Видеокарты GeForce RTX 3060 вновь подешевели в Европе – за две недели цена упала на 80 долларов
7
NVIDIA готовит новый ускоритель RTX A2000 с низкопрофильным дизайном
3
Chernobylite полностью окупил затраты и начал приносить разработчикам прибыль
21
Jansen Products выкупает активы 3dfx Interactive и планирует представить видеокарты 3dfx этой зимой
24
Стали известны системные требования тестовой версии Battlefield 2042
18
Steam опубликовал статистику по CPU и GPU за июль
6

Популярные статьи

Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
122
20 утверждений-мифов о смартфонах, в которых уверены многие
57
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
31
Стоит ли покупать б/у видеокарту в разгар майнинг бума 2021
62
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
12
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
18
Распродажа Back to School: скидки до 90% на Windows 10, MS Office и полезные утилиты

Сейчас обсуждают

darkfen
22:06
Как бы я не любил дед спейс, он весьма скромную сумму принес если не в убыток т.ч. двойной коровой его сложно назвать.
Глава EA о ремейке Dead Space: запрос на новую часть серии был «исключительным»
faza06
22:05
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
darkfen
22:04
Это в принципе норма для survival horror жанра.
Глава EA о ремейке Dead Space: запрос на новую часть серии был «исключительным»
Дмитрий
22:04
круто это даже дешевле чем в статье
Realme и DNS дарят телевизор при покупке нового флагмана в России
faza06
22:04
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
Don-Pedro
22:02
Проверка наличия ковид паспорта или отрицательный тест у геймера, подскажите им кто нибудь идею.
Через месяц пользователи Windows 7 больше не смогут играть в Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War и Modern Warfare
Gerolf Van-Oudshoorn
22:01
Судя по видео выйдет что-то на стыке Anno и Cities Skylines
Премьерный геймплейный ролик Highrise City — градостроительной стратегии, где важно вообще всё
Антон Плетнев
21:57
что не день то битва Xd.
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
stockclock
21:57
Во майнеров бомбит в комментах. Ещё пытаются геймеров троллить, лол. Геймеры покупая карту не берут кредиты под залог хаты, чтобы накупить вагон видюх. Геймер просто настройки снизит в игре и подождёт...
Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
Dmitry Mitry
21:57
Как известно, хуже всего жилось при социализме тем, кто родился после его распада. 90-ые конечно время было лихое, главная идея была чего бы пожрать да не отгрести на улицах столицы от каких-нибудь ба...
Обещанный анонс видеокарты 3dfx Voodoo 6 не состоялся, а разработчики не знают правил правописания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем