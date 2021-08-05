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Недавно компания Realme представила смартфон Realme GT Master Edition. Это одна из немногих моделей на базе процессора Snapdragon 778G. Уже совсем скоро она дебютирует в Европе. Причём этом случится раньше, чем Honor 50 и Honor 50 Pro доедут до европейского рынка, хотя они были презентованы ещё в июне.

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Realme GT Master Edition оснащён 6,55-дюймовой панелью с разрешением Full HD+. В основу положена 120-герцевая матрица AMOLED с интегрированным дактилоскопом и отверстием под 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Недавняя новинка вместе с 6-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 778G получила аккумуляторную батарею ёмкостью 4300 мА*ч с 67-ваттной зарядкой проводным путём. Пользователям смартфон будет предлагаться в двух комплектациях с 8 ГБ оперативной памяти и постоянным запоминающим устройством вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ.

Одной из фишек Realme GT Master Edition является текстурная тыльная сторона с кожаным покрытием. Но этим может похвастаться только специальная версия смартфона. Будут также обычные варианты со стеклянным задником в белой и коричневой расцветках.

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Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Из остального отдельно стоит выделить наличие NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. В продажу модель поступит с прошивкой Realme UI 2.0 и предустановленной операционной системой Android 11.

В ближайшее время китайская компания объявит дату официальной презентации смартфона, но стоимость уже известна. Так, купить Realme GT Master Edition можно будет за 349 евро в начальной модификации памяти и за 399 евро в топовой. Заметим, что столько же на старте продаж стоил POCO F3 с похожими техническими характеристиками, но более мощным мобильным процессором в лице Snapdragon 870.