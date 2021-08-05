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Китайская компания Xiaomi неожиданно анонсировала ещё один доступный телевизор в рамках серии Mi LED TV 4C. Новинка уже доступна для покупки, но пока что она предлагается только на территории Индии. В будущем ожидается международная премьера панели.

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Телевизор оборудован дисплеем диагональю 32 дюйма (80 см). Матрица LED имеет разрешение 1366 x 768 точек, что соответствует формату HD Ready. Китайская компания акцентирует внимание на фирменном движке Vivid Picture Engine, который занимается повышение качества изображения.

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Аппаратной платформой Xiaomi Mi LED TV 4C служит однокристальная система Amlogic. Процессор имеет четыре ядра Cortex-A43 и графический контроллер Mali-450 MP3. Чип трудится при поддержке 1 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель характеризуется ёмкостью 8 ГБ.

В телевизоре установлено два динамика мощностью по 10 Вт каждый. Они получили поддержку DTS-HD. В числе беспроводных интерфейсов – Bluetooth 4.2 и Wi-Fi. Также отметим разъёмы USB Type-A (USB2.0), HDMI, AV, S/PDIF и AUX.

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Программной платформой выступила операционная система Android TV. Поверх неё китайская компания добавила проприетарную прошивку MIUI for TV с PatchWall.

Как уже отмечалось, телевизор в первое время будет продаваться исключительно на индийском рынке, после чего выйдет на международную арену. Официальная рекомендованная стоимость Xiaomi Mi LED TV 4C составила 215 долларов.