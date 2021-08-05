Xiaomi представила телевизор Mi LED TV 4C по цене $215
Китайская компания Xiaomi неожиданно анонсировала ещё один доступный телевизор в рамках серии Mi LED TV 4C. Новинка уже доступна для покупки, но пока что она предлагается только на территории Индии. В будущем ожидается международная премьера панели.
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Телевизор оборудован дисплеем диагональю 32 дюйма (80 см). Матрица LED имеет разрешение 1366 x 768 точек, что соответствует формату HD Ready. Китайская компания акцентирует внимание на фирменном движке Vivid Picture Engine, который занимается повышение качества изображения.
Аппаратной платформой Xiaomi Mi LED TV 4C служит однокристальная система Amlogic. Процессор имеет четыре ядра Cortex-A43 и графический контроллер Mali-450 MP3. Чип трудится при поддержке 1 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель характеризуется ёмкостью 8 ГБ.
В телевизоре установлено два динамика мощностью по 10 Вт каждый. Они получили поддержку DTS-HD. В числе беспроводных интерфейсов – Bluetooth 4.2 и Wi-Fi. Также отметим разъёмы USB Type-A (USB2.0), HDMI, AV, S/PDIF и AUX.
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Программной платформой выступила операционная система Android TV. Поверх неё китайская компания добавила проприетарную прошивку MIUI for TV с PatchWall.
Как уже отмечалось, телевизор в первое время будет продаваться исключительно на индийском рынке, после чего выйдет на международную арену. Официальная рекомендованная стоимость Xiaomi Mi LED TV 4C составила 215 долларов.
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