Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Nokia недавно представила смартфон Nokia XR20. Это первая защищённая модель бренда. Новинка уже доступна для покупки в России. При покупке смартфона в официальном магазине компания дарит наушники.

реклама

Nokia XR20 имеет защиту от воды и пыли класса IP68. Корпус также соответствует стандарту MIL-STD-810H-2019. Смартфон не боится высоких и низких температур, падений с высоты до 1,8 метра и может провести час под водой на глубине до 1,5 метра.

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Экран новинки прикрыт стеклом Gorilla Glass последнего поколения. В настоящее время это самое крепкое защитное стекло на рынке. Сам дисплей построен на жидкокристаллической панели формата FHD+ размером 6,67 дюйма по диагонали. Поддержка частоты обновления 90 Гц и выше отсутствует.

В Nokia XR20 установлена однокристальная система Snapdragon 480. Это скромный чип с пиковой частотой лишь 2,0 ГГц, но зато с поддержкой сетей пятого поколения. За графику отвечает Adreno 619. Само изделие изготовлено по нормам 8-нанометровой технологии.

реклама

Новинка получила основную камеру разрешением 48 Мп + 13 Мп с оптикой ZEISS. Смартфон не может похвастаться ни телеобъективом, ни оптической стабилизацией изображения. Разрешение фронтальной камеры составило лишь 8 Мп.

Вопросами автономности занимается встроенный аккумулятор ёмкостью 4630 мА*ч с 18-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной подзарядкой. Компактностью новинка похвастаться не может. Её габаритные размеры составили 171,6 x 81,5 x 10,6 мм при массе 248 граммов. В арсенале есть все основные проводные и беспроводные интерфейсы, в том числе выход для подключения проводной гарнитуры и чип NFC. Также отметим стереофонические динамики. Биометрический сенсор установлен сбоку.

Nokia XR20 в России уже можно купить по рекомендованной производителем цене 44 990 рублей. При такой стоимости у покупателей есть немало альтернатив от A-брендов, но все они могут похвастаться максимум защитой IP68. Например, Samsung Galaxy S20 Fan Edition. При покупке смартфона Nokia дарит наушники BH-405 в синей расцветке. Сама же новинка предлагается в цветах «Ультрамарин» и «Графит».