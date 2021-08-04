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Весной компания Xiaomi представила смартфон POCO M3 Pro. Он рекламировался как первая модель, дизайн которой создан специалистами бренда POCO. Представленные до этого устройства хоть иногда имели уникальный внешний облик, создавались они сотрудниками Redmi и Xiaomi.

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POCO M3 Pro выделяется лишь дизайном тыльной стороны, тогда как технические характеристики полностью скопированы у Redmi Note 10 5G, он же Redmi Note 10T. Модель в России предлагается в топовой модификации с 6 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем объёмом 128 ГБ.

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Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 19 990 рублей. Он оказался дороже, чем Redmi Note 10 с дисплеем AMOLED, ультра-широкоугольной камерой, но без NFC. А вот сейчас купить Xiaomi POCO M3 Pro можно со скидкой 3 000 рублей, то есть модель обойдётся в магазине «Ситилинк» в 16 990 рублей.

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Напомним, герой заметки оборудован чипом Dimensity 700, аккумулятором на 5000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой и заключён в корпус из пластика с третьем поколением стекла Gorilla Glass на лицевой стороне. Панель прикрывает матрицу IPS формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Жидкокристаллический дисплей характеризуется размером 6,5 дюйма по диагонали.

В смартфоне есть, по сути, только две полноценные камеры – основная на 48 Мп и фронтальная на 8 Мп. Но сзади для количества расположилась пара 2-мегапкисельных датчиков изображения для съёмки мелки объектов и размытия заднего фона.

Прочие параметры включают уже упомянутый NFC, ИК-порт, выход для гарнитуры и USB-C. POCO M3 Pro работает на Android 11 с прошивкой MIUI 12, но уже совсем скоро смартфон получит оболочку MIUI 12.5. Также ему станет доступна надстройка MIUI 13 на базе операционной системы Android 12, но позже. Скорее всего, не в этом году.