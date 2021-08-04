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Xiaomi не планирует переводить ряд актуальных смартфонов на Android 12. В список входят как популярные модели, которые продаются или продавались в России, так и не самые известные решения. При этом все они рано или поздно получат MIUI 13.

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До сих пор под вопросом стоит выпуск операционной системы Android 12 для двух смартфонов, представленных в прошлом году. Речь идёт о Xiaomi Mi Note 10 Lite с изогнутым дисплеем и Snapdragon 730G, а также Redmi Note 9 на чипе Helio G85.

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Зато точно известно, что всё семейство Redmi 9 останется без Android 12. Исключениями станут только два смартфона: Redmi 9T и Redmi 9 Power. А вот такие устройства, как Redmi 9, Redmi 9A / 9AT, Redmi 9C / 9C NFC, Redmi 9i и Redmi 9 Prime продолжат работать на базе операционной системы Android 11. Но некоторым смартфонам и одиннадцатую ревизию «зелёного робота» ещё только предстоит получить.

Не будет компания обновлять ОС в семействе Redmi Note 8, которое дебютировало в 2019 году. Но вот переиздание стандартной модели, вышедшее несколько недель назад, ещё Android 12 получит. Как вы поняли, без апдейта оставят Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro, несмотря на то, что они являются одними из самых продаваемых смартфонов в истории Xiaomi.

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Не менее популярные флагманы тоже останутся на Android 11. Речь о Xiaomi Mi 9 / Mi 9 5G / Mi 9 Transparent Edition, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro и Redmi K20 Premium. К ним присоединятся более доступные модели 2019 года, а именно Xiaomi Mi 9 Lite / SE, Xiaomi Mi 9T и Redmi K20.

Не получат Android 12 все смартфоны семейства Xiaomi Mi CC9. Помимо базовой версии в него входят Mi CC9e, Mi CC9 Meitu, Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium. Последние две модели вышли на глобальную арену как Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro соответственно. Естественно, и они останутся с Android 11.

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А вот что до смартфонов бренда POCO, многие актуальные девайсы перейдут на операционную систему Android 12. На одиннадцатой ревизии останутся только POCO C3, POCO M2 и версия Reloaded.