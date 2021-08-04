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Компания Electronic Arts опубликовала системные требования для комфортной игры в шутер Battlefield 2042. Игра выйдет в конце осени этого года и расскажет о конфликте двух сверхдержав на фоне климатических изменений. Дата релиза – 22 октября.

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Итак, минимальные требования к шутеры весьма скромные. Но на то они и минимальные. Компьютер должен иметь процессор Intel Core i5-6600K или AMD FX-8350 либо новее, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту с 4 ГБ VRAM. EA рекомендует в этом случае использовать ускорители AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce RTX 1050 Ti.

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А вот рекомендованные требования даже выше, чем у нашумевшей Cyberpunk 2077. В частности, графическая подсистема должна быть представлена, как минимум, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Минимальный объём оперативной памяти – 16 ГБ, а VRAM – 8 ГБ. Что до процессоров, EA рекомендует использовать AMD Ryzen 5 3600 и Intel Core i7-4790 либо более новые чипы.

Естественно, для игры требуется персональный компьютер на базе операционной системы Windows 10 (x64) и поддержка DirectX 12. Напомним, что помимо ПК поиграть в Battlefield 2042 смогут владельцы игровых консолей Sony и Microsoft двух последних поколений.