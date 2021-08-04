Флагман Xiaomi Mi 11 вернулся в продажу со скидкой 10 000 рублей
Компания Xiaomi ещё в прошлом году представила флагманский смартфон нового поколения Mi 11. До России модель добралась лишь к концу весны уже этого года. Она стала на 16 000 рублей дороже устройства прошлого поколения, но при этом принесла ряд улучшений.
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Сейчас Xiaomi Mi 11 возвращается в продажу. В магазине «Ситилинк» модель можно купить за скидкой 10 000 рублей. Если рекомендованная стоимость смартфона составила 85 990 рублей, то сейчас флагмана можно купить за 75 990 рублей.
Даже с учётом скидки умный телефон нынешнего поколения остаётся самым дорогим телефоном компании на российском рынке. Ранее это звание было у флагмана прошлого поколения Xiaomi Mi 10. Его в прошлом году китайский производитель оценил в 69 990 рублей.
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Xiaomi Mi 11 оборудован 5-нм однокристальным процессором Snapdragon 888. Флагманский чип трудится при поддержке 8 ГБ ОЗУ. В российскую розницу попала только версия с хранилищем, вмещающим 256 ГБ информации. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4600 мА*ч, который может похвастаться и проводной и беспроводной зарядкой. Мощность составляет 55 Вт и 50 Вт соответственно.
Флагман оснастили дисплеем со 120-герцевой частотой обновления на базе панели OLED размером 6,81 дюйма по диагонали. Он стал дебютным умных телефоном в истории компании из Пекина, который получил матрицу формата WQHD+. Основная камера вобрала в себя три модуля разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп, а во фронталке используется датчик изображения на 20 Мп.
Также отметим NFC, ИК-порт, стереозвук и стекло Gorilla Glass последнего поколения. Xiaomi Mi 11 работает на прошивке MIUI 12.5 с Android 11. Смартфон одним из первых в сентябре получит операционную систему Android 12, а к концу года фирменное программное обеспечение обновится до версии MIUI 13.
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