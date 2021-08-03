Очень старые смартфоны Huawei получат HarmonyOS 2.0
Операционная система HarmonyOS 2.0 была представлена в начале лета. За две месяца она уже добралась более чем до 40 млн устройств. Компания Huawei активно рассылает новое программное обеспечение своим смартфонам. В ближайшее время апдейт станет доступен двум очень старым моделям.
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Речь идёт о флагмана 2016 года Huawei P9 и Huawei P9 Plus. Это первые смартфоны китайской компании, которые получили сдвоенную основную камеру с оптикой Leica. Они были представлены весной 2016 года, то есть сейчас им уже идёт шестой год.
В продаже флагманы появились с прошивкой EMUI 4, в основу которой легла операционная система Android 6.0 Marshmallow. Со временем китайская компания обновила фирменное программное обеспечение до версии EMUI 8.0, а ОС – до Android 8 Oreo.
На днях обе модели получили финальную оболочку EMUI 8. Она принесла патч безопасности операционной системы, датируемый ещё январём текущего года. Больше обновлений EMUI и Android смартфоны получать не будут. Следующим апдейтом компания заменит EMUI и Android фирменной операционной системой HarmonyOS 2.0.
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Напомним, что версия Plus немного отличается от младшей модели. Оба смартфона оборудованы 16-нанометровым мобильным процессором Kirin 955 с частотой до 2,5 ГГц. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 12 Мп. Второй модуль построен на базе монохромного датчика изображения. Фронталка – 8-мегапиксельная, но у старшей модели она захватывает больше света.
Huawei P9 Plus получил 5,5-дюймовый дисплей Super AMOLED, стереодинамики, ИК-порт и аккумулятор ёмкостью 3400 мА*ч. Продавался смартфон в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти исключительно.
Huawei P9 вышел на рынок с 3-4 ГБ оперативки и накопителем объёмом 32-64 ГБ соответственно. В стандартном издании нет ни ИК-порта, ни стереофонических динамиков. Кроме того, в смартфоне используется панель IPS диагональ 5,2 дюйма, а ёмкость аккумуляторной батареи уменьшена до 3000 мА*ч.
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