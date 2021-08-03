Xiaomi представила дешёвые ноутбуки RedmiBook Pro и RedmiBook e-Learning Edition
Xiaomi анонсировала линейку доступных ноутбуков RedmiBook. Новинками китайской компании стали модели RedmiBook Pro и RedmiBook e-Learning Edition. Они поступят в продажу с предустановленной операционной системой Windows 10.
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Обе модели оборудованы 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD+ и 2-ваттными стереофоническими динамиками с поддержкой технологии DTS. Корпус изготовлен из пластика. Из общего также стоит отметить массу 1,8 кг, толщину около 2 см, камеру с поддержкой HD, большую сенсорную панель и клавиатуру с ходом клавиш 1,5 мм.
Версия Pro несёт на борту мобильный процессор Intel Core i5-11300H поколения Tiger Lake. Дискретная видеокарта отсутствует. За графику отвечает встроенный GPU Intel Iris Xe. Версия e-Learning Edition обзавелась чипом Intel Core i3-1115G4 того же поколения.
Процессоры работают при поддержке 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4. Xiaomi RedmiBook Pro оснащается накопителем вместимостью 512 ГБ вне зависимости от модификации. Вторая новинка дополнительно доступна в комплектации с SSD объёмом 256 ГБ.
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Как мы писали в начале материала, оба ноутбука будут продаваться с предустановленной операционной системой Windows 10. Компания уже заявила, что лэптопы поддерживают обновление до Windows 11. Кроме того, из коробки ноутбуки будут поставляться с пакетом офисного программного обеспечения Microsoft Office Home & Student.
Компания не уточнила ёмкость аккумуляторов новинок, но отметила, что время автономной работы составляет до 10 часов, а 65-ваттная подзарядка позволяет за полчаса зарядить батарея на 50%. Из остального отметим порты USB Type-A и USB-C, выход для наушников и микрофона, HDMI, Wi-Fi и Bluetooth.
Стоимость Xiaomi RedmiBook e-Learning Edition в модификации с накопителем на 256 ГБ составила 565 долларов. Вариант с SSD объёмом 512 ГБ китайская компания оценила в 605 долларов. В то же время RedmiBook Pro поступит в продажу по цене 675 долларов.
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