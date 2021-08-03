Флагманы Samsung получили исправленную прошивку One UI 3.1
Южнокорейская компания Samsung выпустила новую версию программного обеспечения для моделей Galaxy A52, Galaxy A72 и Galaxy A8 (2018). Прошивка исправила ошибки и добавила патч безопасности за август текущего года. Теперь же идентичный апдейт получили флагманские смартфоны нового поколения. Речь о Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.
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Апдейт, который приносит заплатку безопасности за последний месяц лета, имеет номер G99x0ZCU2AUGE. Размер обновления составляет приблизительно 300 МБ. Первыми установить новую версию программного обеспечения One UI 3.1 могут владельцы смартфонов из Азии. Обновление уже доступно в Китае, а на этой неделе начнётся распространение в Тайване и Гонконге. Глобальная версия прошивки появится до конца первой половины текущего месяца.
Заметим, что компания Samsung в последние годы выпускает патчи безопасности для своих топовых смартфонов быстрее, чем это делает Google. Для проверки наличия обновления нужно открыть настройки и перейти в раздел «Обновление и ПО».
Напомним, что все три флагмана в России доступны официально. Samsung Galaxy S21 Ultra в зависимости от модификации памяти обойдётся в 89 990-107 990 рублей. За версию Plus нужно заплатить 81 990 рублей или 86 990 рублей, а стандартное издание стоит 68 990 рублей или 73 990 рублей.
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Уже на следующей неделе компания Samsung представит ряд новинок, среди которых есть сгибаемые смартфоны топового сегмента. По последней информации, Samsung Galaxy Z Fold 3 будет стоить чуть более 2 000 евро в Европе, а Galaxy Z Flip 3 обойдётся примерно в 1 100 евро. Вместе флагманами ожидается премьера оболочки One UI 4.0.
Если грядущие новинки получат прошивку сразу из коробки, то семейство Samsung Galaxy S21 первым обзаведётся обновлением «по воздуху». Напомним, в продаже флагманы текущего поколения появились с One UI 3.1 и Android 11. На этот год им запланирован апдейт операционной системы до версии Android 12.
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