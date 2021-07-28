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Компания Microsoft заявила о том, что её консоли нового поколения продаются лучше, чем подавались старые игровые приставки. Причём это несмотря на пандемию и вызванный ею дефицит. Но у пользователей всё равно больше популярностью пользуются модели Sony PlayStation.

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Microsoft обошлась без точных цифр и во время представления финансового отчёта заявила, заявив лишь о том, что Xbox Series X | S – самые быстро продаваемые приставки в её истории. Тем не менее аналитики отмечают, что с момента старт продаж объём реализации консолей достиг уровня 6,5 млн. Для сравнения, за идентичный период времени Microsoft удалось реализовать лишь 5 млн Xbox 360 и 5,7 млн Xbox One.

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Но у компании Sony дела на рынке игровых приставок обстоят ещё лучше. Модели PlayStation 5 и Digital Edition дефицит тоже не обошёл стороной. Тем не менее производитель из Страны восходящего Солнца мог продать 10 млн консолей. Сделать это удалось на месяц быстрее, чем в случае с PlayStation 4. Кроме того, ещё в апреле текущего года объём реализации достигал 7,8 млн штук. То есть за три месяца производитель продал порядка 2,2 млн моделей.

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Sony также успела рассказать о самых популярных играх. Чаще всего пользователи голосовали рублём за Spider-Mad: Miles Morales. История темнокожего Человека-паука разошлась тиражом свыше 6,5 млн копией с момента появления в продаже (ноябрь 2020 года). Ratchet & Clank: Rift Apart за последний месяц было продано около 1,1 млн копий. Компания Microsoft не рассказывает о том, какие игры лучше всего продаются на Xbox.