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POCO X3 GT представлен официально – глобальная версия Redmi Note 10 Pro 5G без завышенного ценника

Продажи начнутся в августе по цене от 299 долларов.
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Как и планировалось, компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 Pro 5G на международном рынке. Новинка называется POCO X3 GT. От китайской версии она отличается лишь отсутствие самой доступной модификации памяти. Но обо всё по порядку.

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Итак, POCO X3 GT оснащается однокристальной системой Dimensity 1100 с поддержкой сетей 5G. Мобильный чип дополняется 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Хранить пользователи смогут не более 256 ГБ данных с учётом файлов операционной системы, поскольку слот для microSD отсутствует.

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Новинка оборудована экраном IPS LCD, который поддерживает повышенную частоту обновления (120 Гц) и имеет диагональ 6,6 дюйма. В небольшом отверстии вверху по центру обосновалась камера для селфи на 16 Мп, а сенсор для сканирования отпечатка пальца расположился на правом торце корпуса.

В основной камере POCO X3 GT установлено три оптических модуля. Один из них – дополнительный на 2 Мп. Разрешение главного блока составляет 64 Мп. В ультра-широкоугольной камере используется 8-мегапиксельный датчик изображения, а объектив имеет угол захвата 120 градусов. Смартфон может записывать 4K-видео, но только с частотой кадров не более 30 FPS. Тем, кто хочет получить более высокую кадровую частоту, придётся снизить разрешение. В HD можно снимать ролики при 960 FPS.

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К сильным сторонам новинки стоит отнести наличие ёмкой аккумуляторной батареи. 5000 мА*ч должно хватать для дня автономной работы. Также поддерживает быстрая зарядка по проводу. Её мощность составляет 67 Вт. По словам производителя, полностью аккумулятор заряжается за 42 минуты.

Из прочего можно отметить NFC, ИК-излучатель, стереодинамики JBL, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц и Bluetooth 5.2. Корпус имеет защиту от воды класса IP53. При этом из стекла выполнена только лицевая сторона. Зато компания использовала Gorilla Glass Victus (последнее поколение). Рамка и задник изготовлены из пластика. Разъёма для наушников в смартфоне не оказалось.

Что интересно, POCO X3 GT стоит на уровне китайского прообраза. Redmi Note 10 Pro 5G в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оценили в 295 долларов и 325 долларов соответственно. Новинка со 128 ГБ памяти стоит 299 долларов, а версию с накопителем на 256 ГБ оценили в 329 долларов. Но нужно помнить, что европейские цены будут намного выше.

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Смартфон поступит в продажу с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 и ОС Android 11. Покупателям модель будет доступна в трёх цветовых вариациях: Cloud White, Wave Blue и Stargaze Black. Купить POCO X3 GT можно будет в следующем месяце.

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