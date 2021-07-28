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На прошлой неделе пользователи начали массово жаловаться на выход из строя графических ускорителей GeForce RTX 3090 в исполнении компании EVGA во время игры New World. Позже стало известно, что от игры «умирают» и другие видеокарты, например, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 6900 XT.

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Компания EVGA признала, что проблема существует, и начала менять вышедшие из строя модели на новые. Но специалисты из Igor’LAB установили, что причина неисправности кроется не в проекте компании Amazon, а в контроллере вентиляторов EVGA.

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Об ошибке известно давно. Владельцы видеокарт GeForce RTX 30 от EVGA нередко жалуются, но американская компания не предпринимает ничего для решения проблемы. Её суть заключается в том, что во время выполнения рендеринга кадров менее чем за 1 мс контроллер пытается разгонять вентилятор до ультра-высоких скоростей. Из-за большой нагрузки на подсистему питания видеокарта просто сгорает.

Если частота кадров не превышает отметку 100 FPS, пользователи не замечают скачков скорости вращения вентиляторов, т.к. они происходят на непродолжительное время. Это было доказано на примере других игр. В частности, в случае с Anno 1800.

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Однако, если в Anno 1800 ничего страшного в результате сбоя не происходит, то в случае с New World проблема оказалась критичной. Видеокарты сгорали, когда в производительных компьютерах показатели FPS достигали высоких значений. Свежий патч позволяет в настройках ограничивать частоту кадров.