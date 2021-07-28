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POCO X3 Pro упал в цене – уникальный процессор, защита IP53 и ёмкий аккумулятор со скидкой 4 000р

Подешевели топовая и базовая версии.
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POCO X3 Pro – первый и всё ещё единственный смартфон в мире на базе чипа Snapdragon 860. Его представили в конце марта 2021 года. Спустя несколько дней после анонса модель поступила в продажу, но в Россию она приехала только спустя несколько недель.

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Выгодно купить POCO X3 Pro можно в официальной рознице со скидкой более 4 000 рублей. Если оценили версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти в 23 990 рублей, то сейчас она продаётся в «Ситилинк» за 19 840 рублей.

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Смартфон вышел на рынок в двух конфигурациях. Топовая версия оснащена 8 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ. Она тоже упала в цене. Вместо 26 990 рублей за смартфон просят только 24 000 рублей.

Вне зависимости от объёмов оперативной и постоянной памяти POCO X3 Pro оснащается аккумулятором ёмкостью 5160 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой и дисплей IPS диагональю 6,67 дюйма. Жидкокристаллический дисплей получил поддержку частоты обновления 120 Гц.

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Основная камера в смартфоне довольно скромная. Она имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Такое мы видели в Redmi Note 8, который вышел почти два года назад. Фронтальный модуль построен на базе 20-мегапкисельного сенсора.

POCO X3 Pro имеет чип NFC, выход для наушников, стереодинамики и боковой дактилоскопический сенсор. В списке характеристик также значатся USB-C, защита от воды класса IP53 и операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12 из коробки. Прошивка MIUI 12.5 уже рассылается «по воздуху».

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Напомним, сегодня, 28 июля 2021 года, компания Xiaomi выпустит ещё одну модель в рамках серии X3. Она будет называться POCO X3 GT. В лице грядущей новинки мы увидим международную версию хита продаж Redmi Note 10 Pro 5G.

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