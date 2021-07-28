POCO X3 Pro упал в цене – уникальный процессор, защита IP53 и ёмкий аккумулятор со скидкой 4 000р
POCO X3 Pro – первый и всё ещё единственный смартфон в мире на базе чипа Snapdragon 860. Его представили в конце марта 2021 года. Спустя несколько дней после анонса модель поступила в продажу, но в Россию она приехала только спустя несколько недель.
реклама
Выгодно купить POCO X3 Pro можно в официальной рознице со скидкой более 4 000 рублей. Если оценили версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти в 23 990 рублей, то сейчас она продаётся в «Ситилинк» за 19 840 рублей.
Смартфон вышел на рынок в двух конфигурациях. Топовая версия оснащена 8 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ. Она тоже упала в цене. Вместо 26 990 рублей за смартфон просят только 24 000 рублей.
Вне зависимости от объёмов оперативной и постоянной памяти POCO X3 Pro оснащается аккумулятором ёмкостью 5160 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой и дисплей IPS диагональю 6,67 дюйма. Жидкокристаллический дисплей получил поддержку частоты обновления 120 Гц.
реклама
Основная камера в смартфоне довольно скромная. Она имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Такое мы видели в Redmi Note 8, который вышел почти два года назад. Фронтальный модуль построен на базе 20-мегапкисельного сенсора.
POCO X3 Pro имеет чип NFC, выход для наушников, стереодинамики и боковой дактилоскопический сенсор. В списке характеристик также значатся USB-C, защита от воды класса IP53 и операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12 из коробки. Прошивка MIUI 12.5 уже рассылается «по воздуху».
реклама
Напомним, сегодня, 28 июля 2021 года, компания Xiaomi выпустит ещё одну модель в рамках серии X3. Она будет называться POCO X3 GT. В лице грядущей новинки мы увидим международную версию хита продаж Redmi Note 10 Pro 5G.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила