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Майнинг криптовалюты и дефицит полупроводников стали причиной нехватки графических ускорителей в 2020 году. В конечном итоге видеокарты всё же добрались до рынка, но до сих пор покупателям они доступны по завышенным ценам. Стоимость всё же потихоньку снижается, в наличии появляется всё больше новых решений, и иногда на рынке бывают интересные ситуации. Например, сейчас ускорители GeForce RTX 3080 стоят дешевле, чем версии Lite Hash Rate, которые имеют майнинг-ограничения.

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Для начала всё-таки стоит отметить, что самая доступная из карт, доступных в магазине «Ситилинк» является представительницей серии Lite Hash Rate. Это модель линейки VENTUS 3X OC в исполнении компании MSI. Её стоимость упала на 15 000 рублей. Теперь ускоритель стоит 154 990 рублей.

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Также в каталоге магазина есть адаптеры GeForce RTX 3080 VISION OC и TURBO в исполнении компании Gigabyte. Они стоят по 158 390 рублей и тоже относятся к числу ускорителей с защитой от добычи цифровой валюты.

Однако, карта линейки GAMING OC WATERFORCE WB той же компании, но уже без приставки LHR, обойдётся в 159 990 рублей. Её стоимость снизилась сразу на 40 000 рублей. Модель имеет систему жидкостного охлаждения и частоту до 1800 МГц в режиме Boost.

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Чуть дороже стоят два графических ускорителя Palit с защитой. Карта серии GamingPro с частотой 1710 МГц оценена в 162 350 рублей, а за вариант линейки GamingPro OC с частотой 1740 МГц в режиме турбо нужно доплатить ещё 1 000 рублей. При этом стоимость первой модели упала почти на 33 000 рублей, а вторая и вовсе подешевела на 50 000 рублей.

Сразу несколько видеокарт AORUS, Gigabyte и MSI продаются по цене 164 330 рублей, и каждая из них имеет ограничения в майнинге. Самые дорогие модели, которые нельзя использовать для добычи криптовалюты, называются AORUS XTREME WATERFORCE 2.0 LHR и AORUS XTREME 2.0 LHR. Первая имеет GPU с частотой до 1845 МГц, жидкостное охлаждение. Вторая получила три вентилятора, а частота достигает 1905 МГц. Обе стоят по 174 230 рублей.

В свою очередь наиболее дорогой «универсальный» ускоритель обойдётся в 194 990 рублей. Это всё тот же AORUS GeForce RTX3080 XTREME с частотой до 1905 МГц, но уже без приставки LHR. Его стоимость составляет 1940 990 рублей. Всего в магазине «Ситилинк» на момент написания материала доступно более двух с половиной десятков графических адаптеров.

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Напомним, GeForce RTX 3080 – одна из топовых видеокарт 30-й серии. Модель поколения Ampere оснащена GPU с частотой 1440-1710 ГГц (эталон). Чип соединён с оперативкой GDDR6X, которой предусмотрено 10 ГБ. Память в ускорителе работает на скорости 19 Гбит/сек и имеет пропускную способность 760,3 ГБ/сек. Также отметим 8704 ядра CUDA и 68 ядер RT.