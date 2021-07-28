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Менее месяца остаётся до презентации планшетных компьютеров Xiaomi Mi Pad 5, и только сейчас одна из моделей была замечена на настоящей фотографии. Ранее мы видели исключительно схематические изображения и рендеры устройства.

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Определить по снимку, какая модель на нём запечатлена, невозможно. Всего компания готовит к премьере три версии планшетного компьютера, которое внешне отличаться не будут. На реальной фотографии показали прототип девайса без основной камеры.

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На глобальном рынке появится только одна версия Xiaomi Mi Pad 5. Она будет оснащаться однокристальной системой Snapdragon 860, которая дебютировала в смартфоне POCO X3 Pro. Модель также обзаведётся 120-герцевым дисплеем IPS с разрешением 2560 x 1600 точек, поддержкой стилуса, 12-мегапиксельным оптическим модулем и NFC. Мощность быстрой зарядки составит 33 Вт.

Для внутреннего рынка производитель подготовил сразу две версии планшетного компьютера. Обе будут оборудованы однокристальной системой Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц. Стандартную модель для Китая от глобальной версии будут отличать лишь быстрая зарядка мощностью 67 Вт и мобильный процессор.

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Старшая версия, которая может выйти на рынок как Xiaomi Mi Pad 5 Pro, тоже не сильно будет выделяться на фоне международного варианта. Помимо более производительной однокристальной системы и 67-ваттной подзарядки, она также сможет похвастаться 48-мегапиксельной основной камерой.

Об объёмах встроенной и оперативной памяти пока что новой информации нет. Несколько месяцев назад ходили слухи, что продвинутый вариант в топовой конфигурации будет оснащаться накопителем вместимостью 1 ТБ. Но с каждым днём в это верится всё меньше.

Все три планшета получат операционную систему Android 11 сразу из коробки. Она будет дополнена фирменной прошивкой MIUI, разработанной специально для устройств с большими экранами. К слову, у семейства Xiaomi Mi Pad 5 диагональ дисплея, по предварительной информации, составит почти 11 дюймов.