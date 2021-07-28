Опубликована первая реальная фотография Xiaomi Mi Pad 5
Менее месяца остаётся до презентации планшетных компьютеров Xiaomi Mi Pad 5, и только сейчас одна из моделей была замечена на настоящей фотографии. Ранее мы видели исключительно схематические изображения и рендеры устройства.
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Определить по снимку, какая модель на нём запечатлена, невозможно. Всего компания готовит к премьере три версии планшетного компьютера, которое внешне отличаться не будут. На реальной фотографии показали прототип девайса без основной камеры.
На глобальном рынке появится только одна версия Xiaomi Mi Pad 5. Она будет оснащаться однокристальной системой Snapdragon 860, которая дебютировала в смартфоне POCO X3 Pro. Модель также обзаведётся 120-герцевым дисплеем IPS с разрешением 2560 x 1600 точек, поддержкой стилуса, 12-мегапиксельным оптическим модулем и NFC. Мощность быстрой зарядки составит 33 Вт.
Для внутреннего рынка производитель подготовил сразу две версии планшетного компьютера. Обе будут оборудованы однокристальной системой Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц. Стандартную модель для Китая от глобальной версии будут отличать лишь быстрая зарядка мощностью 67 Вт и мобильный процессор.
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Старшая версия, которая может выйти на рынок как Xiaomi Mi Pad 5 Pro, тоже не сильно будет выделяться на фоне международного варианта. Помимо более производительной однокристальной системы и 67-ваттной подзарядки, она также сможет похвастаться 48-мегапиксельной основной камерой.
Об объёмах встроенной и оперативной памяти пока что новой информации нет. Несколько месяцев назад ходили слухи, что продвинутый вариант в топовой конфигурации будет оснащаться накопителем вместимостью 1 ТБ. Но с каждым днём в это верится всё меньше.
Все три планшета получат операционную систему Android 11 сразу из коробки. Она будет дополнена фирменной прошивкой MIUI, разработанной специально для устройств с большими экранами. К слову, у семейства Xiaomi Mi Pad 5 диагональ дисплея, по предварительной информации, составит почти 11 дюймов.
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