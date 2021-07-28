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Китайская компания Xiaomi зимой 2021 года анонсировала флагманское семейство смартфонов Redmi K40. Модели следующего поколения будут представлены после нового года, но информация о них уже появилась на просторах всемирной паутины.

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В следующем году мы вновь увидим изначально три модели, но пока что о версии Pro+ ничего не говорится. Судя по опыту текущего поколения, она не сильно будет отличаться от варианта Pro, о котором мы расскажем далее.

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Xiaomi Redmi K50 Pro будет оснащаться мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 898. Это будет флагманская однокристальная система с ядром Cortex-X2 и пиковой частотой 3,09 ГГц. Ожидается, что данный чип первым сможет набрать в AnTuTu свыше 1 млн баллов.

Что до смартфона, ему приписывают 120-ваттную быструю зарядку по проводу, как у Xiaomi Mi 10 Ultra. Встроенная аккумуляторная батарея будет характеризоваться ёмкостью порядка 4500 мА*ч. Разрешение основной камеры составит 108 Мп.

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Redmi K50 останется без 108-мегапиксельной камеры и 120-ваттной проводной подзарядки. В стандартном издании мы сможем увидеть 48-мегапиксельный стандартный оптический модуль. Аппаратным базисом выступит однокристальная система Snapdragon 888, которая используется в подавляющем большинстве флагманских Android-смартфонов 2020 года.

Мощность зарядки проводным путём снизится до 67 Вт. Но в любом случае это больше, чем у всех моделей текущего поколения. Она, напомним, поддерживают 33-ваттную подзарядку через разъём USB Type-C.

Грядущие новинки поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 12 в составе программного обеспечения MIUI 13. Из общего также отметим дисплей OLED с повышенной частотой обновления, интегрированный в экран биометрический сенсор, а также набор всех ключевых беспроводных интерфейсов, включая NFC.

О ценах пока что информации нет. Напомним, Xiaomi Redmi K40 оценили в 310-420 долларов в зависимости от модификации. Стоимость версии Pro стартовала с отметки 435 долларов, что сделало её самым дешёвым смартфоном на базе чипа Snapdragon 888. Вариант Pro+ появился на рынке в одной модификации по цене 575 долларов.