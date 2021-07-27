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Компания Xiaomi постепенно сокращает цикл перевыпуска смартфонов. Это касается как бюджетного сегмента, так и топового. Если модель Mi 9 вышла в конце февраля 2019 года, то Mi 10 уже появилась в первым числах февраля 2020 года, а Mi 11 и вовсе представили в конце декабря 2020 года. Постоянно так продолжаться не может, ведь как бы производители ни хотели побыстрее выпускать флагманские смартфоны, Qualcomm свой топовую SoC выкатывает исключительно в декабре.

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Ожидается, что Xiaomi Mi 12, как и его предшественник, станет первым телефоном на базе флагманского мобильного процессора Qualcomm. Модели следующего поколения обещают однокристальную систему Snapdragon 895 и дебют в конце декабря текущего года. А пока можно посмотреть на первое реальное фото грядущей новинки.

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Судя по фотографии, флагманский смартфон нового поколения получит тройную основную камеру с 5-кратным оптическим зумом. Технология дебютировала в 2019 году, но за пределами топового ценового сегмента она практически не используется.

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Перископный телеобъектив имеет систему призм с фиксированным фокусным расстоянием порядка 120 мм. Она обеспечивает длинное расположение линз, чего нельзя достичь при традиционным способе ввиду габаритных ограничений корпуса смартфона. Ранее перископные модули, если мы говорим исключительно о решениях китайской компании, можно было встретить только в Xiaomi Mi 10 Youth, Mi 10 Ultra, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 12 также обещана 200-мегапиксельная основная камера. Датчик изображения такого разрешения поддерживаются однокристальными система ещё с конца 2019 года. Но до сих пор подобных коммерческих решений мы не видели. Из прочего отметим дисплей AMOLED LTPO с частотой обновления 120 Гц и прошивку MIUI 13 на базе операционной системы Android 12 сразу из коробки.

Xiaomi Mi 12 может оказаться дороже своих предшественников. Напомним, в Китае Xiaomi Mi 10 и Mi 11 стоили на старте продаж 610-720 долларов. Модель текущего поколения в Европе начала продаваться по цене 749-799 евро, тогда как её предшественницу оценили в 799-899 евро.