Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Видеокарты продолжают дешеветь во многих странах. Россия исключением не является, хоть падает стоимость не так активно, как, например, в Европе. В этом материале рассмотрим положение дел с ускорителями GeForce RTX 3060 Ti, некоторые экземпляры которых стоят уже дешевле, чем GeForce RTX 3060. Хотя всё же это единичные случаи.

реклама

Самые дешёвые карты GeForce RTX 3060 Ti обойдётся примерно в 75 000 рублей в магазине «Ситилинк». За эти деньги можно приобрести модели Palit серий DUAL и DUAL, а также MSI линейки VENTUS 2X OC. Но нужно отметить, что речь идёт об ускорителях Lite Hash Rate, которые не используются для майнинга криптовалюты.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Что до GeForce RTX 3060, дороже стоит адаптер серии DUAL OC в исполнении компании ASUS. Карта с Boost-частотой 1867 МГц обойдётся в 80 000 рублей. Также отметим модели VENTUS 3X от MSI стоимостью примерно 75 000 рублей. А вот ROG STRIX от ASUS уже обойдётся в 73 000 рублей.

Среди видеокарт GeForce RTX 3060 Ti тоже есть дорогие решения даже с ограничениями в майнинге. Например, в модель линейки VISION OC в исполнении Gigabyte, обойдётся в 82 000 рублей с учётом скидки в размере почти 13 000 рублей.

реклама

Ещё 1 000 рублей нужно доплатить за видеокарту GAMING OC PRO 3.0 LHR той же компании. Самый дорогой графический адаптер в магазине «Ситилинк» на момент написания материала – ASUS TUF GAMING. Вариант с защитой от майнинга обойдётся почти в 84 000 рублей.

В свою очередь на базе GeForce RTX 3060 есть куда более дешёвые ускорители, чем те, о которых мы писали чуть выше. Например, наиболее доступные с большим запасом – GeForce RTX 3060 DUAL и DUAL OC в исполнении компании Palit. Первая модель упала в цене на 13 500 рублей и стоит 58 400 рублей. Вторая карта обойдётся почти в 60 000 рублей с учётом скидки порядка 10 000 рублей. Обе не имеют майнинг-ограничений.

Напомним, что GeForce RTX 3060 и версия Ti стали самыми скромными представителями поколения Ampere в настольном сегменте. Стандартная модель была представлена в январе текущего года и поступила в продажу в конце февраля. Она оборудована чипом GA106 с частотой до 1777 МГц, 3584 потоковыми процессорами и 28 ядрами RT. Модель оснастили 12 ГБ памяти стандарта GDDR6, которая имеет скорость 15 Гбит/сек и пропускную способность 360 ГБ/сек.

реклама

Версия Ti вышла на рынок почти тремя месяцами ранее стандартного издания. Она получила чип GA104 и оказалась на 25% производительнее. GPU обладает 4864 ядрами CUDA и 38 ядрами RT, а частота в режиме Boost составляет 1665 МГц. Объём памяти уменьшился до 8 ГБ, а эффективная частота – до 14 Гбит/сек. При этом за счёт повышения разрядности шины памяти до 256 бит выросла пропускная способность. Она составила 448 ГБ/сек.