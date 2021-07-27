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GeForce RTX 3060 Ti в России уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 3060

Хотя всё же это единичные случаи.
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Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
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Видеокарты продолжают дешеветь во многих странах. Россия исключением не является, хоть падает стоимость не так активно, как, например, в Европе. В этом материале рассмотрим положение дел с ускорителями GeForce RTX 3060 Ti, некоторые экземпляры которых стоят уже дешевле, чем GeForce RTX 3060. Хотя всё же это единичные случаи.

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Самые дешёвые карты GeForce RTX 3060 Ti обойдётся примерно в 75 000 рублей в магазине «Ситилинк». За эти деньги можно приобрести модели Palit серий DUAL и DUAL, а также MSI линейки VENTUS 2X OC. Но нужно отметить, что речь идёт об ускорителях Lite Hash Rate, которые не используются для майнинга криптовалюты.

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Что до GeForce RTX 3060, дороже стоит адаптер серии DUAL OC в исполнении компании ASUS. Карта с Boost-частотой 1867 МГц обойдётся в 80 000 рублей. Также отметим модели VENTUS 3X от MSI стоимостью примерно 75 000 рублей. А вот ROG STRIX от ASUS уже обойдётся в 73 000 рублей.

Среди видеокарт GeForce RTX 3060 Ti тоже есть дорогие решения даже с ограничениями в майнинге. Например, в модель линейки VISION OC в исполнении Gigabyte, обойдётся в 82 000 рублей с учётом скидки в размере почти 13 000 рублей.

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Ещё 1 000 рублей нужно доплатить за видеокарту GAMING OC PRO 3.0 LHR той же компании. Самый дорогой графический адаптер в магазине «Ситилинк» на момент написания материала – ASUS TUF GAMING. Вариант с защитой от майнинга обойдётся почти в 84 000 рублей.

В свою очередь на базе GeForce RTX 3060 есть куда более дешёвые ускорители, чем те, о которых мы писали чуть выше. Например, наиболее доступные с большим запасом – GeForce RTX 3060 DUAL и DUAL OC в исполнении компании Palit. Первая модель упала в цене на 13 500 рублей и стоит 58 400 рублей. Вторая карта обойдётся почти в 60 000 рублей с учётом скидки порядка 10 000 рублей. Обе не имеют майнинг-ограничений.

Напомним, что GeForce RTX 3060 и версия Ti стали самыми скромными представителями поколения Ampere в настольном сегменте. Стандартная модель была представлена в январе текущего года и поступила в продажу в конце февраля. Она оборудована чипом GA106 с частотой до 1777 МГц, 3584 потоковыми процессорами и 28 ядрами RT. Модель оснастили 12 ГБ памяти стандарта GDDR6, которая имеет скорость 15 Гбит/сек и пропускную способность 360 ГБ/сек.

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Версия Ti вышла на рынок почти тремя месяцами ранее стандартного издания. Она получила чип GA104 и оказалась на 25% производительнее. GPU обладает 4864 ядрами CUDA и 38 ядрами RT, а частота в режиме Boost составляет 1665 МГц. Объём памяти уменьшился до 8 ГБ, а эффективная частота – до 14 Гбит/сек. При этом за счёт повышения разрядности шины памяти до 256 бит выросла пропускная способность. Она составила 448 ГБ/сек.

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