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Графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 3080 продолжают терять в цене, несмотря на небольшой рост курса криптовалюты Ethereum. Вместе с обычными моделями дешевеют и версии Lite Hash Rate, на которые стоимость цифровой валюты влиять не особо должна. В магазине «Ситилинк» ускорители GeForce RTX 3080 серии LHR доступны со скидкой до 35 000 рублей.

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Самые дорогие видеокарты стоят 164 330 рублей. За эти деньги можно получить AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 3.0 LHR и MASTER 2.0 LHR, а также Gigabyte GeForce RTX 3080 EAGLE CC 2.0 LHR и MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR. Первые две карты упали в цене почти на 20 000 рублей. Размер скидки на вторую модель не уточняется. Последний ускоритель подешевел более чем на 26 000 рублей.

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Карта Gigabyte имеет частоту до 1755 МГц, что на 45 МГц выше эталона, и два 8-pin разъёма. Видеокарты AORUS разгоняются до 1845 МГц и располагают тремя разъёмами для подачи питания. Модель в исполнении MSI тоже имеет три 8-pin разъёма, но пиковая частота GPU снижена до 1830 МГц.

На 21 000 рублей в цене упал графический адаптер серии GAMING OC 2.0 LHR в исполнении компании Gigabyte. Актуальная стоимость модели составляет 159 990 рублей. В ней GPU в режиме Boost может трудиться на частоте 1800 МГц.

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Намного доступнее стала ещё одна модель Gigabyte. В этот раз речь пойдёт о представительнице серии VISION OC 2.0 LHR. Её стоимость упала более чем на 32 000 рублей. Теперь ускоритель, GPU которого может работать на частоте до 1800 МГц, стоит 158 390 рублей. Столько же стоит карта TURBO от Gigabyte с эталонной частотой.

Наконец, самая дешёвая модель, как ни странно – адаптер компании MSI, а не Palit. В 154 990 рублей вместо 169 990 рублей покупателям обойдётся решение линейки VENTUS 3X OC LHR. Частота в режиме Boost на 30 МГц превышает эталонное значение.

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Как видим, одна из самых мощных видеокарт в мире активно продолжает дешеветь. Но цена всё ещё намного выше той, что была озвучена на старте продаж. Напомним, в России оценили карту GeForce RTX 3080 в 63 490 рублей. То есть даже в случае с самым доступным решением наценка составляет более 140%.

Модель представили почти год назад. Она оборудована большим чипом GA102 с 8704 ядрами CUDA. Вопросами ускорения трассировки лучей занимаются 68 ядер RT. Как мы писали ранее, чип имеет Boost-частоту 1710 МГц. Номинальная частота графического процессора составляет 1440 МГц.

GPU GA102 соединяется 320-битной шиной с оперативной памятью, которой предусмотрено 10 ГБ. Стандарта VRAM – GDDR6X. Видеопамять имеет эффективную частоту 19 бит/сек и пропускную способность до 760,3 ГБ/сек. В плане производительности карта показывает результаты на уровне Radeon RX6800 XT и Radeon RX 6900 XT, уступая недавней новинке GeForce RTX 3080 Ti и флагману 30-й серии в лице GeForce RTX 3090, за которого просят свыше 200 000 рублей при рекомендованной цене 136 990 рублей.