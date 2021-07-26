Xiaomi представила QHD-монитор с частотой обновления 165 Гц по цене 499 евро
Компания Xiaomi сегодня, 26 июля, провела в Европе крупную презентацию. В рамках оной пекинский гигант анонсировал несколько новых продуктов, которые ранее продавались только в Китае. Главная новинка производителя – 27-дюймовый монитор Xiaomi Mi 2K Gaming.
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Модель оборудована матрицей, выполненной по технологии IPS. Панель диагональю 27 дюймов имеет разрешение 2560 x 1440 точек, что соответствует формату QHD. Сама компания называет экран 2K. Соотношение сторон – 16 к 9; углы обзора по вертикали и горизонтали – 178 градусов.
Дисплей соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400, то есть пиковая яркость составляет 400 нит. Также китайский производитель отмечает поддержку частоты обновления изображения 120 Гц, задержку от 1 мс до 4 мс, Adaptive Sync, контрастность 1000 к 1 и 95-процентный охват цветового диапазона DCI-P3.
Из интерфейсов на борту монитора присутствуют DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. О поддержке HDMI 2.1 не говорится ничего. Из остального отметим по одному разъёму USB Type-A (USB 3.0) и Mini-Jack, подставку для регулирования уровня наклона и возможность установки монитора на стену.
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Официальная рекомендованная стоимость Xiaomi Mi 2K Gaming в Европе составила 499 евро. Региональные анонсы для стран, которые не входят в Европейский Союз и еврозону, состоятся позже. Цена будет примерно такой же.
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