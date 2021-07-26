Samsung Galaxy S21 Ultra подешевел – дисплей 120 Гц WQHD+ и 108-Мп камера со скидкой 20 000 рублей
Главный флагманский смартфон южнокорейской компании Samsung в России предлагается с большой скидкой в официальной рознице. Модель Samsung Galaxy S21 Ultra можно купить со скидкой почти 20 000 рублей в базовой и продвинутой модификациях памяти.
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Обе версии оборудованы 12 ГБ оперативки. Встроенный накопитель может быть рассчитан на хранение 128 ГБ или 256 ГБ данных. Купить Samsung Galaxy S21 Ultra сейчас можно за 90 990 рублей вместо 109 990 рублей и за 95 990 рублей вместо 114 990 рублей соответственно.
Это единственный «топовый флагман» компании в 2021 году, который имеет традиционный форм-фактор. Через несколько дней производитель выпустит модели Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Обе будут оборудованы сгибаемыми экранами. Моноблоков Samsung Galaxy Note в этом году мы не увидим.
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Напомним, что Samsung Galaxy S21 Ultra – первый смартфон в истории компании и третий в мире, который может похвастаться 10-кратным оптическим зумом. До него такие телеобъективы использовались в Huawei P40 Pro+ и Huawei Mate 40 Pro+. Разрешение основной камеры в смартфоне составило 108 Мп + 12 Мп + 10 Мп + 10 Мп. Кратность зума в другом телефотомодуле – 3x. В камере присутствуют все основные технологии, поэтому не будем даже останавливаться на этом.
Российская версия флагмана оснащается процессором Exynos 2100, который выполняется по нормам 5-нм технологии. Ёмкость встроенной батареи составляет 5000 мА*ч, а мощность подзарядки – 25 Вт (по проводу) и 15 Вт (беспроводным путём).
Samsung Galaxy S21 Ultra наделён WQHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Также отметим стереозвук, защиту от воды класса IP68, стекло Gorilla Glass Victus спереди и сзади, управление с помощью умного стилуса S Pen, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев и прошивку One UI 3.1 на Android 11 сразу из коробки.
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