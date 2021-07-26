Автопилот Tesla путает Луну со светофором
Знаете, что общего есть между компаниями Tesla и Xiaomi? Нет, не то, что последняя тоже будет выпускать электрические транспортные средства. Общее между ними то, что клиенты и тех, и других, жалуются на программно-аппаратное обеспечение.
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Если пользователям смартфонов Xiaomi всегда не угождает MIUI и сборка, то владельцы электромобилей Tesla регулярно критикуют автопилот. Справедливости ради, есть за что. Например, пользователь Twitter под ником JordanTeslaTech предложил Илону Маску обратить внимание на новый баг системы автоматического пилотирования.
У себя на странице в социальной сети Twitter он опубликовал видео, из которого понятно, что автопилот Tesla принимает Луну за жёлтый сигнал светофора. В результате транспортное средство автоматически скидывает скорость.
Заметим, что это не первая проблема, в которой так или иначе фигурирует оптическое устройство, подающее световые сигналы. В начале лета этого года в Сеть попало видео, демонстрирующее поездку автомобиля Model 3 за грузовым транспортным средством.
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Грузовик перевозил неработающие светофоры, но авто компании Tesla принимало их за вполне функционирующие устройства. Вероятно, к такому сценарию событий на трассе транспортные средства Tesla во время испытаний не готовились. Это очередное подтверждение того, что банальное записывание большого количества данных не всегда помогает в достижении полной автономности вождения.
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