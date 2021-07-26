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Менее месяца остаётся до презентации смартфона Xiaomi Mi MIX 4. Вместе с ним компания представит серию планшетных компьютеров Mi Pad 5 и прошивку MIUI 13. Программное обеспечение придёт на большое количество смартфонов 2019-2021 года выпуска.

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Флагманское семейство Xiaomi Mi 8, анонсированное в 2018 году, получило в полном составе MIUI 12.5 в Китае. На этом жизненный цикл моделей завершается. А вот из представителей девятого поколения обновление выйдет только на топовые решения. Это Xiaomi Mi 9 / 9 Transparent Edition, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Xiaomi Mi 9T. Первые три смартфона оборудованы процессором Snapdragon 855. Последняя оснащена Snapdragon 730, а в версии с поддержкой 5G используется Snapdragon 855+.

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Прошлое и текущее поколения компания обновит в полном составе. В рамках семейства Xiaomi Mi 10 обновление программного обеспечения выйдет на Xiaomi Mi 10 / 10 Pro, Xiaomi Mi 10T / 10T Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10i, Xiaomi Mi 10 Lite / 10T Lite / 10 Youth.

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Семейство нынешнего поколения представлено следующими моделями: Xiaomi Mi 11 / 11i, Xiaomi Mi 11 Pro / Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G. Также MIUI 13 станет доступен для первого и пока единственного сгибаемого смартфона китайской компании – Xiaomi Mi MIX FOLD.

Кроме того, среди моделей бренда Mi обновление «прилетит» нескольким другим смартфонам среднего класса. Глобальная версия станет доступна для Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite и Mi Note 10 Pro, а в Китае MIUI 13 будет доступна для Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium.

Теперь что касается бренда Redmi. Обновлять будут только модели, выпущенные с 2020 года, и то далеко не все. В серии Redmi Note в полном составе обновятся только семейства Redmi Note 9 (восемь смартфонов для Китая, Индии и Европы), Redmi Note 10 (семь телефонов для Китая, Индии и Европы).

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Все 15 девайсов Redmi K получат прошивку MIUI 13. Это Redmi K20, Redmi K20 Pro / Pro Premium, Redmi K30 4G / 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 Racing, Redmi K30 Pro / Pro Zoom, Redmi K30S, Redmi K30 Ultra, Redmi K40, Redmi K40 Pro / Pro+ и Redmi K40 Gaming Edition. Из бюджетников в список попали только Redmi 9, Redmi 9T / 9T NFC, Redmi 10X 4G / 5G и Redmi 10X Pro 5G.

И завершаем заметку смартфонами бренда POCO. Прошивка MIUI 13 станет доступна только для одиннадцати устройств, включая POCO X3 Pro GT, премьера которого состоится через два дня. Помимо него апдейт получит недавняя новинка POCO F3 GT, а также POCO F3, POCO X3 / X3 NFC / X3 Pro, POCO X2, POCO M2 Pro, POCO M3 / M3 Pro и POCO F2 Pro.