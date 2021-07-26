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Компания AMD уже на этой неделе анонсирует видеокарты среднего класса в рамках серии Radeon RX 6000. Мы увидим две новинки, о которых появилась информация на прошлой неделе. Они называются Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT.

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Обе модели получат внутреннюю оперативную память стандарта GDDR6 в объёме 8 ГБ. Эффективная частота памяти составит 16 ГГц. VRAM будет соединена с GPU Navi 23 посредством 128-битной шины памяти. Максимальная пропускная способность будет составлять 256 ГБ/сек.

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AMD Radeon RX 6600 будет оборудована чипом Navi 23 XL с 28 CU и 1792 потоковыми процессорами. В Radeon RX 6600 XT будет использоваться графический чип Navi 23 XT. Он обзаведётся 32 CU (2048 потоковых процессоров). Частоты GPU пока что не уточняются.

Премьера новых графических карт ожидается 30 июля 2021 года. Старт продаж запланирован на 11 августа 2021 года. Рекомендованная производителем стоимость Radeon RX 6600 составит 299 долларов. По предварительной информации, грядущая новинка будет демонстрировать более высокую производительность в сравнении с GeForce RTX 3060, которую оценили в 329 долларов. При этом в трассировке лучей карта будет показывать результаты на уровне GeForce RTX 3060 Ti стоимостью 399 долларов.

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Ранее сообщалось, что Radeon RX 6600 XT будет стоить 369 долларов. По новой информации, видеокарта поступит в продажу по цене 349 долларов, чтобы навязать конкуренцию GeForce RTX 3060 (329 долларов). Последняя, к слову, имеет сразу 12 ГБ оперативной памяти.