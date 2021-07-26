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Около трёх месяцев практически все цифровые валюты во главе с Bitcoin и Ethereum дешевели. Одной из главных причин были действия китайского правительства, направленные на искоренение майнинга в стране. Власти Китая смогли добиться своего. Несмотря на победу над майнингом, стоимость почти всех криптовалют резко выросла за несколько часов этой ночью.

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Причиной стало заявление компании Amazon о планах начать принимать криптовалюту в качестве оплаты. Американский интернет-гигант приступил к поиску специалистов по блокчейну. В компании отметили, что верят в быстрые и доступные переводы в будущем, в связи с чем начали исследовать для этого возможности блокчейна.

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В Amazon вдохновлены инновациями, которые случили в сфере криптовалют за последние несколько лет. Компания уверена, что что будущее будет строиться на новых технологиях. Заметим, что подразделение облачных вычислений Amazon Web Services предлагает услугу под названием управляемый блокчейн.

Вместе с тем американская компания не принимает криптовалюту в качестве оплаты своих продуктов (пока). Генеральный директор Amazon Энди Ясси сказал в 2017 году, когда он был главой Amazon Web Services, что компания не уделяла особого внимания технологии блокчейн, хотя признал, что она «внимательно следит за ней».

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Сегодня мы писали о том, как лишь за 4 часа цена Bitcoin поднялась более чем на 4 000 долларов. Сейчас курс скачет между 38 000 долларов и 38 700 долларов. Вслед за Bitcoin подорожали и другие криптовалюты. С учётом последнего скачка стоимость некоторых из них за последнюю неделю выросла более чем на 40%.

Пользователи, которые ждут доступных видеокарт, вряд ли обрадуются новостям о том, что цена Ethereum выросла за ночь почти на 7,5% и на 23% за неделю. Стоимость одной монеты «эфира» на момент написания материала составляет почти 2 330 долларов.

В топ-10 цифровых валют по капитализации на 8,5% подорожала валюта Polkadot, на 7,4% в цене прибавила XRP и на 8,6% поднялся курс Cardano. В то же время валюта-мем Dogecoin стала дороже более чем на 10%. Сейчас она оценивается в 0,219 доллара. За последнюю неделю криптовалюта подорожала почти на четверть.