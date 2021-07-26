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Криптовалюта Bitcoin с осени прошлого года стремительно дорожала, но с середины минувшей весны она так же оперативно начала дешеветь. За последние три месяца стоимость сначала выросла с 55 000 долларов почти до 65 000 долларов, после чего упала примерно до 30 000 долларов.

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В течение прошлой недели цифровая валюта медленно, но уверенно дорожала. Однако, резко курс Bitcoin взлетел минувшей ночью. Если к полуночи стоимость составляла чуть менее 34 400 долларов, то уже через четыре часа цена достигла отметки 34 845 долларов.

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Заметим, что рубеж 40 000 долларов криптовалюта так не взяла. Курс остановился на отметке 38 969 долларов. Это самый высокий показатель начиная с 17 июня 2021 года, когда цена составляла чуть более 39 000 долларов. На момент написания материала стоимость одной монеты колеблется в диапазоне между 38 000 долларов и 38 700 долларов.

Лишь за 24 часа Bitcoin подорожал на 10%. За последнюю неделю курс криптовалюты подскочил более чем на 20%. Рыночная капитализация составляет почти 722,6 млрд долларов.

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Заметим, что во время отрицательной динамики многие эксперты говорили о следующем падении стоимости ниже 30 000 долларов как о непоправимом, после которого Bitcoin подешевеет сразу и до 20 000 долларов. Сейчас же основной криптовалюте вновь обещают светлое будущей. Например, в Bloomberg заявили, что курс BTC скорее вернётся к 60 000 долларов за монету, чем опустится до 20 000 долларов.

Напомним, что на прошлой неделе некоторые большие компании уделили внимание рынку криптовалют. В частности, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Tesla может вновь начать рассматриваться продажу электромобилей за Bitcoin. В свою очередь Джек Дорси, глава Twitter, назвал BTC идеальным кандидатом на роль естественной валюты для Интернета.

Поводом для резкого скачка стоимости Bitcoin этой ночью могло стать заявление инсайдера относительно планов Amazon. Сетевой информатор отметил, что интернет-гигант может начать принимать платежи в криптовалюте. Случиться это должно до конца текущего года, тогда как в 2022 году компания намерена выпустить собственный токен.