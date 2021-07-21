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Эксперты DxOMark взялись за тестирование смартфонов китайской компании Xiaomi. На прошлой неделе они проверили автономность моделей Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 с аккумуляторами ёмкостью 5000 мА*ч. Теперь же появился отчёт о времени работы флагмана нового поколения Xiaomi Mi 11.

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Международная версия смартфона была анонсирована в начале февраля этого года, тогда как в продажу она поступила ближе к концу первого квартала, и то не во всех странах. В Россию модель привезли лишь в мае. В зависимости от региона и модификации памяти стоимость в Европе составила от 749 евро до 899 евро. В России купить Xiaomi Mi 11 можно по рекомендованной цене 85 990 рублей, хотя многие официальные магазины продают смартфон за 75 990 рублей.

Модель нового поколения оборудована аккумуляторной батареей ёмкостью 4600 мА*ч с 55-ваттной зарядкой по проводу и 50-ваттной подзарядкой беспроводным путём. Как показали тесты смартфона, заряжается он действительно быстро, но хватает этого ненадолго. Начнём со скорости восполнения заряда АКБ.

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Сам производитель заявляет, что зарядить аккумулятор с нуля до 100% проводным путём можно за 45 минут, а беспроводным – за 53 минуты. У французских специалистов на это ушло чуть больше времени – 56 минут и 74 минуты соответственно. В первом случае за полчаса батарея заряжается до 79%, а во втором – до 48%.

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Xiaomi Mi 11 не может похвастаться хорошим удержанием заряда АКБ. Специалисты отмечают, что смартфон быстро разряжается даже во время бездействия. При использовании устройства в течение 2,5 часа в сутки оно может проработать лишь 52 часа. Если пользоваться смартфоном 4 часа в день, автономность снижается до 36 часов. При 7 часах активности модель будет работать менее суток.

Флагману присудили лишь 49 пунктов. В настоящее время это самый низкий показатель среди всех смартфонов, которые были протестированы в DxOMark. Ранее худшей была модель Redmi 9 с аккумулятором ёмкостью 5020 мА*ч и чипом Helio G80. Она заряжается за три часа и работает без подзарядки 31-72 часа.

Напомним, что в Xiaomi Mi 11 установлен дисплей OLED формата WQHD+ с частотой обновления. Аппаратная платформа флагмана построена на базе 5-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888. Также отметим камеру разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп и Android 11 с MIUI 12.5.