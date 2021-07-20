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Стоимость Ethereum уже почти неделю находится ниже отметки 2 000 долларов. Сегодня утром цена криптовалюты и вовсе упала до 1 722 долларов. На этом фоне дешевеют графические ускорители GeForce RTX 3060. Однако, их стоимость все ещё намного выше рекомендованной. Это касается как европейского рынка, так и российского.

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В Европе цена на GeForce RTX 3060 стартует с отметки 579 евро. Самые дорогие модели обойдутся в 799 евро. При этом рекомендованная стоимость видеокарты в Старом Свете составила лишь 329 евро. Таким образом, переплачивать европейским покупателям приходится до 142%.

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GeForce RTX 3060 – самая скромная видеокарта нового поколения. Ускоритель в плане производительности находится на одном уровне с GeForce RTX 2070, одной из топовых карт прошлого поколения (Turing). Адаптер основан на 8-нанометровом чипе производства Samsung с номинальной частотой 1320 МГц и частотой 1 777 МГц в режиме Boost.

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GPU соединяется с VRAM через 192-битную шину памяти. Оперативная память видеокарты, которой предусмотрено сразу 12 ГБ (GDDR6), имеет скорость 15 Гбит/сек и пропускную способность 360 ГБ/сек. Возвращаясь к видеочипу, отметим 3584 ядра CUDA и 28 ядер RT. Референсная модель имеет 12-pin разъём для подачи питания от БП мощностью не менее 470 Вт. TDP видеокарты составляет 170 Вт.

Как мы отмечали, российские цены тоже далеки от рекомендованных. В каталоге магазина «Ситилинк» сейчас доступно около дюжины моделей на базе карты GeForce RTX 3060. Более половины из них имеют ограничения в майнинге криптовалюты. Это ускорители серий AORUS, EAGLE OC, GAMING OC и VISION OC от Gigabyte, а также ROG STRIX, TUF GAMING и DUAL от ASUS. Их стоимость составляет от 69 290 рублей до 75 990 рублей.

Есть также несколько графических адаптеров без ограничений в майнинге. Например, в 69 290 рублей обойдётся модель Palit GeForce RTX 3060 DUAL OC с двумя вентиляторами и пиковой частотой 1837 МГц в Boost-режиме. Версия без приставки OC имеет частоту 1777 МГц, что соответствует эталону. Она при этом стоит 71 990 рублей.

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Самая доступная видеокарта – MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC. За неё нужно заплатить 66 320 рублей вместо 75 320 рублей. Владельцам клубных карт «Ситилинк» модель обойдётся в 65 990 рублей. Она тоже имеет два вентилятора. Частота в турборежиме составляет 1807 МГц.

В то же время самое дорогое решение из доступных в магазине – GeForce RTX 3060 GAMING X, тоже в исполнении MSI. Видеокарта с разъёмами 8 + 6 pin имеет частоту 1837 МГц в режиме Boost и стоит 77 990 рублей. Напомним только, что рекомендованная цена адаптера GeForce RTX 3060 в России составляет 31 800 рублей.