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Китайская компания Honor анонсировала семейства ноутбуков MagicBook 14 и MagicBook 15 на базе процессоров AMD поколения Ryzen 5000. Естественно, не забыл производитель упомянуть и об операционной системе Windows 11, которая был презентована в прошлом месяце.

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Каждая новинка представлена модификациями на процессорах Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U. Обе модели выполнены по нормам 7-нанометровой технологии, поддерживают многопоточность и имеют TDP 15 Вт. Частота встроенного GPU составляет 1,8 ГГц.

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В Ryzen 5 5500U есть шесть ядер с частотой 2,1-4,0 ГГц и 7-ядерный iGPU. В свою очередь Ryzen 7 5700U представляет собой 8-ядерный мобильный процессор с 8-ядерным iGPU. CPU трудится на частоте от 2,1 ГГц до 4,0 ГГц. Чипы работают при поддержке 16 ГБ оперативной памяти, а вместимость SSD-накопителя составляет 512 ГБ.

Новинки оборудованы Full HD+ панелями IPS. В Honor MagicBook 14 размер экрана по диагонали составляет 14дюймов. Модель MagicBook 15 оборудована 15,6 дюймовым дисплеем. Масса ноутбуков – 1,38 кг и 1,54 кг соответственно.

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Лэптопы поступят в продажу с предустановленной операционной системой Windows 10, но компания заявила, что обе модели смогут обновиться до Windows 11, которая новая версия ОС будет доступна. Рекомендованная производителем стоимость Honor MagicBook 14 в зависимости от модификации составила 700 долларов или 760 долларов. Базовая версия на старте продаж будет доступна за 600 долларов.

Honor MagicBook 15 с процессором Ryzen 5 5500U оценили в 710 долларов, но первые покупатели смогут приобрести портативный компьютер со скидкой 45 долларов. Стоимость версии на чипе Ryzen 7 5700U пока что не уточняется.