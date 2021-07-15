Во всех провинциях Китая запретили добычу криптовалюты
Китайская Народная Республика с середины весны текущего года активно борется против добычи криптовалюты. По этой причине многие биржи были вынуждены прекратить свою детальность на территории Поднебесной, а майнеры начали вывозить оборудование в Соединённые Штаты. Те, у кого такой возможности нет, стали продавать видеокарты оптом.
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В начале лета власти провинции Сычуань начали принимать меры по ограничению добычи цифровой валюты. То же самое было сделано властями Цинхая, Внутренней Монголии и другие провинций. Все они свои действия аргументируют озабоченностью проблемами энергоёмких производств и пагубным влиянием майнинга на экологию.
Китайские добытчики криптовалюты задействуют уголь в своей работе. Именно это заставило правительство, которое хочет уменьшить углеродный след, обратить на них внимание. В итоге с весны добычу криптовалюты запретили во всех регионах Китайской Народной Республики.
Аньхой – последняя провинция, властям которой удалось полностью искоренить майнинг. Правительство объявило о полном запрете добычи цифровой валюты на территории провинции. Такое решение даст возможность предотвратить острую нехватку электроэнергии до 2024 года.
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На данный момент провинция способна обеспечить 48,4 млн кВт*ч энергии. Однако, через три года потребность Аньхой возрастёт до 73,14 млн кВт*ч. Майнинг криптовалюты мог бы стать ключевой причиной энергетического кризиса.
В завершение добавим, что стоимость все основных криптовалют на этой неделе пошла вниз. Bitcoin с понедельника, 12 июля, подешевел с 34 000 долларов до 31 800 долларов. Цена Ethereum за этот же период упала примерно на 250 долларов и сейчас составляет чуть более 1 900 долларов.
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