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В России цена GeForce RTX 3070 Ti опустилась ниже уровня RTX 3070 и приближается к RTX 3060 Ti

Цена опустилась почти до 100 000 рублей.
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5
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
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Российский рынок графических ускорителей постепенно стабилизируется. В продаже появляются видеокарты нового поколения. Цены всё ещё далеки от рекомендованных, причём в некоторых случаях разница превышает 100%. Но даже несмотря на всё это, покупатели у адаптеров находятся.

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Стремительно в цене теряет видеокарта GeForce RTX 3070 Ti. В начале прошлого месяца, когда она только поступила на рынок Российской Федерации, стоимость сразу же подскочила к 150 000-160 000 рублей при рекомендованных 45 490 рублей. С того момента карта упала примерно на треть. Сейчас её можно купить чуть примерно на треть дешевле на момент старта продаж.

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В 102 950 рублей обойдётся ускоритель GeForce RTX 3070 Ti от MSI. Модель из серии VENTUS 3X OC подешевела почти на 54 000 рублей. Она предлагает пользователям GPU, который в режиме Boost может брать отметку 1,8 ГГц, что превосходит показатель референсной модели на 30 МГц.

В 104 930 рублей обойдётся карта линейки GAMING OC тайваньского гиганта Gigabyte. Эта версия GeForce RTX 3070 Ti оснащается GPU с турбо-частотой 1830 МГц. Цена этого графического адаптера тоже снижена почти на 54 000 рублей. За эти же деньги можно заказать ещё одно решение от Gigabyte, но из серии VISION OC. Частота тоже составляет 1,83 ГГц. При этом данная модель подешевела почти на 33 000 рублей. Ранее она стоила 137 600 рублей.

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Две видеокарты в «Ситилинк» обойдётся в 105 920 рублей вместо 155 990 рублей и 158 390 рублей. Это GeForce RTX 3070 Ti EAGLE OC и GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO соответственно. Ускоритель компании Gigabyte имеет пиковую частоту в режиме Boost 1,8 ГГц, а модель MSI построена на базе видеочипа с частотой до 1,83 ГГц.

Все видеокарты, о которых мы написали выше, имеют два 8-контактных разъёма для подачи питания. Рекомендуемая мощность БП для них составляет 750 Вт. Но есть в магазине «Ситилинк» и более интересные решения на базе новинки компании NVIDIA.

Первая модель называется AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER. В ней частота GPU может достигать 1875 МГц в режиме повышенной производительности, что в сравнении с эталоном даёт прирост в 105 МГц. Питание от блока с рекомендуемой мощностью от 850 Вт подаётся через 6-pin и пару 8-pin разъёмов. Стоимость ускорителя упала со 158 390 рублей до 108 890 рублей.

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Второе решение – ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC. Модель подешевела на 40 000 рублей и сейчас стоит 119 990 рублей, являясь самым дорогим ускорителем в «Ситилинк». Частота GPU – 1875 МГц. Для дополнительного питания предусмотрены разъёмы 8+8+8 pin.

В завершение добавим, что купить GeForce RTX 3060 Ti сейчас можно почти за 100 000 рублей в «Ситилинк». В ассортименте магазина есть порядка дюжины моделей, причём каждая из них имеет ограничения в добыче криптовалюты. А вот за полноценные GeForce RTX 3070 придётся отдать от 117 000 рублей, тогда как версии Lite Hash Rate стоят порядка 105 000 долларов.

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Лучше всего - игнорировать вообще такие новости. Я последний раз коммент оставил, того же и всем желаю.
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