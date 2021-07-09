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Американская компания Qualcomm выпустила собственный смартфон. Новинка была разработана совместно с тайваньским технологическим гигантом ASUS. Причём под брендом последней модель была замечена в нескольких регуляторных органах. Флагман имеет длинное название Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders.

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Но не только странным именем выделяется новинка. К слову, можно предположить, что те самые «инсайдеры», хотели бы получит решение на базе новой однокристальной системы Snapdragon 888+. Было бы символично, если такое устройство представила бы сама компания Qualcomm. Но в новом смартфоне нас ждёт обычная версия чипа.

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В любом случае новинке есть чем похвастаться. Помимо 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888 Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders оборудован 16 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-модулем вместимостью 512 ГБ. Других конфигурация не предусмотрено.

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Экран полностью скопирован из ASUS ROG Phone 5. Он имеет диагональ 6,78 дюйма, разрешение Full HD+, частоту обновления 144 Гц и яркость 1300 нит, а в основу положена матрица на органических светодиодах. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass последнего поколения.

По неизвестным причинам сканер отпечатков пальцев не интегрирован в дисплей и находится даже не на правом торце. Сенсор обосновался сзади, что сейчас встречается довольно редко. Более того, компания заявляет об использовании ультразвукового датчика.

Основная камера Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders имеет разрешение 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Набор модулей стандартный – основной, ультра-широкоугольный и телеобъектив соответственно. Кратность оптического зума составляет 3x. Есть оптическая стабилизация картинки. Такие камеры мы видели в ASUS ROG Phone 5 и ZenFone 7 Pro. Для селфи предусмотрена 24-мегапиксельная фронталка.

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Новика получила поддержку технологии Qualcomm Quick Charge 5. Соответствующий адаптер питания будет входить в комплект поставки. Мощность быстрой зарядки составила 65 Вт, а ёмкость комплектного аккумулятора – 4000 мА*ч. Помимо зарядного устройства в комплект поставки войдут два кабеля USB, защитный бампер и полностью беспроводные наушники. TWS-гарнитуру вы можете видеть на изображениях вместе со смартфоном. Она построена на базе чипа Qualcomm QCC5141, поддерживает систему активного подавления шумов и 24-битный 96 кГц звук.

Новый флагман работает на базе операционной системы Android 11. Насчёт дополнительной программной оболочки никакой информации нет. Из остального отметим NFC, USB-C, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 и GPS. Разъём для проводных наушников отсутствует, а о стереодинамиках ничего не говорится. Официальная рекомендованная производителем стоимость Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders составила 1 499 долларов.