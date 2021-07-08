Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайский технологический гигант Huawei привёз в Россию ноутбуки с процессорами Qualcomm на базе операционной системы HarmonyOS. Новинки называются Huawei MatePad 11 и MatePad Pro 10.8. Вместе с ними дебютировала ещё одна модификация версия Pro на фирменном мобильном процессоре Kirin. Приём предварительных заказов откроют 20 июля 2021 года. А теперь обо всё поговорим детальнее.

реклама

Huawei MatePad 11 – самая доступная из новинок. Она предлагается в модификациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Вне зависимости от комплектации объём оперативной памяти составляет 6 ГБ. В основе планшета лежит 7-нанометровый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865. Это флагманская SoC прошлого поколения с частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650. За автономность отвечает аккумулятор на 7250 мА*ч, чего хватает для 12 часов воспроизведения видео без подзарядки.

анонсы и реклама Обвал цен на 3060, цены идут к рекомендованым 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

В Huawei MatePad 11 установлен дисплей IPS диагональю 10,95 дюйма с разрешением 2560 x 1600 точек и частотой обновления 120 Гц. Есть поддержка ввода с помощью стилуса M-Pencil. Также отметим 13-мегапиксельную камеру, четыре динамика Harman Kardon и возможность подключения клавиатуры Huawei Smart Magnetic Keyboard.

Официальная стоимость Huawei MatePad 11 составила 34 990 рублей, 37 990 рублей и 44 990 рублей в зависимости от объёма встроенной памяти. Цвета – «Серый матовый» и «Оливковый зелёный». Базовая версия будет продаваться только в официальном магазине Huawei.

реклама

Huawei MatePad Pro представлен двумя версиями. Более дорогая построена на 5-нанометровом чипе Kirin 9000E с графикой Mali-G78 и частотой до 3,13 ГГц. Экран OLED имеет диагональ 12,6 дюйма. Поддержка стилуса тоже заявлена.

Ёмкость аккумулятора составила 10 050 мА*ч, что конвертируется в 14 часов просмотра видео. Быстрая зарядка по проводу имеет мощность 40 Вт. Также заявлена 27-ваттная подзарядка беспроводным путём. Оперативной памяти предусмотрено 8 ГБ, а постоянной – 256 ГБ.

Младший вариант Huawei MatePad Pro оборудован 10,8-дюймовым дисплеем IPS. Вместимость встроенного накопителя уменьшена до 128 ГБ, а ёмкость встроенного аккумулятора – до 7250 мА*ч. Аппаратным базисом выступает однокристальная система Snapdragon 870 с пиковой частой 3,2 ГГц.

реклама

Huawei MatePad Pro 10.8 оценили в 55 990 рублей. Доступная расцветка – «Полночный серый». Huawei MatePad Pro 12.6 – в 69 990 рублей. Цвета – «Серый матовый» и «Оливковый зелёный». Старшая версия появится в продаже с расширенным комплектом, включающим стилус и клавиатуру. Стоимость составит 89 990 рублей.