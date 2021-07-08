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Samsung Galaxy M32 поступил в продажу в России по цене 22 990 рублей

Новинка сочетает в себе технические характеристики Redmi 9 и Redmi Note 10S.
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Южнокорейская компания Samsung анонсировала и начала продавать смартфон Galaxy M32 на рынке России. Как и ожидалось, в РФ добралась европейская версия смартфона, а не индийская. Разница между ними заключается в том, что вариант для нашего региона получил менее ёмкий аккумулятор, но при этом может похвастаться поддержкой технологии Near Field Communication.

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Новинка сочетает в себе технические характеристики Redmi 9 и Redmi Note 10S с дизайном любого невзрачного китайский компаний из 2020 года. Смартфон предлагает пользователям 6,4-дюймовую матрицу Super AMOLED формата Full HD+. Панель получила поддержку частоты обновления изображения 90 Гц и каплевидный вырез с 20-мегапиксельной камерой для селфи. Последняя поддерживает распознавание по лицу.

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В основной камере смартфона установлено четыре датчика изображения. Главный и ультраширокоугольный имеют разрешение 64 Мп и 8 Мп соответственно. Угол обзора во втором составляет 123 градуса. Для макросъёмки и размытия фона используются 2-мегапиксельные сенсоры.

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За автономность Samsung Galaxy M32 отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 5 000 мА*ч вместо 6 000 мА*ч, как у индийской версии смартфона. Мощность быстрой зарядки выросла с 15 Вт до 25 Вт. Также в арсенале новинки есть контроллеры Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5, выход для проводной гарнитуры, NFC, USB-C и боковой биометрический сенсор.

Практически всё это мы видели в Xiaomi Redmi Note 10S. Единственное, что нужно отметить – отсутствие поддержки частоты обновления 90 Гц, 13-мегапиксельную фронтальную камеру, защиту от воды класса IP53, ИК-порт и стереофонические динамики у смартфона компании Xiaomi.

А вот мобильный процессор Samsung Galaxy M32 позаимствовал у Redmi 9. Аппаратная платформа новинки строится вокруг 12-нанометровой однокристальной системы Helio G80. Российская версия оснащается 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ.

Для покупки пользователям доступны версии в голубой, тёмно-синей и белой расцветках корпуса. Официальная рекомендованная производителем стоимость Samsung Galaxy M32 составила 22 990 рублей. Продаётся смартфон с предустановленной прошивкой One UI 3.1 и операционной системой Android 11.

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Заметим, что Redmi Note 10S в такой же модификации можно купить за 23 990 рублей. При этом он оборудован более мощной 12-нанометровой однокристальной системой Helio G95. О других отличиях, не считая дизайна, мы писали выше.

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