Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

OnePlus 9T получит Snapdragon 888+, дисплей WQHD+, Android 12 и 108-Мп камеру

Смартфон представят в сентябре.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания OnePlus недавно официально объявила о слиянии с OPPO. Тем не менее она продолжит выпускать смартфоны под собственным брендом. Одной из ближайших новинок станет OnePlus Nord 2, но после неё производитель представит продвинутого флагмана OnePlus 9T.

реклама

Как и годом ранее, версия с индексом T будет только одна. Варианта Pro мы не увидим. При этом OnePlus 9T будет построен на базе OnePlus 9 Pro. Грядущая новинка тоже получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру и дисплей LTPO Fluid AMOLED второго поколения. Панель будет иметь диагональ 6,67 дюйма, разрешение 1 440 x 3 216 точек, что соответствует формату Full HD+ с соотношением сторон 20 к 9, а также частоту обновления 120 Гц, яркость 1 300 нит и поддержку HDR10+.

анонсы и реклама
<b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Мобильный процессор Snapdragon 888 заменят на анонсированную недавно Snapdragon 888+. Обе модели выполнены по технологии 5 нм. Версия Plus отличается повышенной с 2,84 ГГц до 2,995 ГГц пиковой частотой Prime-ядра Cortex-X1.

В OnePlus 9 Pro используется основная камера разрешением 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп с 3,3-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией, поддержкой 8K UHD при 30 к/сек и 4K UHD при 30-120 к/сек. В OnePlus 9T сохранится почти всё это. Единственным отличием станет замена 50-мегапиксельного сенсора в ультраширокоугольной камере на 108-мегапиксельный датчик изображения нового поколения. Оптика Hasselblad также останется.

реклама

В OnePlus 9T мы увидим ещё защиту от воды и пыли класса IP68, разъём USB-C, адаптеры Wi-Fi 6e / Bluetooth 5.2, быструю и беспроводную зарядки. Мощность последних не уточняется, как и зарядная ёмкость аккумуляторной батареи. В продаже флагман появится с предустановленной операционной системой Android 12 с прошивкой ColorOS в Китае и OxygenOS 12 на международной арене.

Напомним, что OnePlus 8T в 2020 году стал удешевлённой версией модели OnePlus 8, которую оценили в 699 / 799 евро в зависимости от модификации. Стоимость варианта с индексом T составила 599 / 699 евро. Цена OnePlus 9T пока что не уточняется. Заметим, что OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro в Европе появились с ценниками 699 / 799 евро и 899 / 999 евро соответственно.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

oneplus
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
19
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
24
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
33
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
6
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
18
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
5

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 64
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 24
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
129
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
95
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
171
65 смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 зимой 2021-2022 года
6
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
28
Бесплатный переход с Windows 10 на Windows 11 будет ограничен по времени
38
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
39
Видеокарты с блокировкой от майнеров дешевеют в РФ – цена GeForce 3070 Ti уже ниже GeForce 3060 Ti
22
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
32
Онлайн CSGO ожидаемо «просел» после перевода прайм-статусов на полностью платные
11
Наценка на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 упала в четыре раза за полтора месяца
22
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
36
Пользователи iPhone 12 недовольны рекламным роликом о водонепроницаемости
15
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
43
Падение Bitcoin позитивно отразилось на оставшихся майнерах
17
Разработчики Metro: Exodus готовят новую игру
8
Шрайер «подтвердил» информацию о GTA VI: современный Вайс-Сити и очень нескорый релиз
10
В Windows 11 Microsoft решит одну из раздражающих проблем с обновлениями Windows
15
Стали известны системные требования Vampire The Masquerade Bloodhunt — минимум GTX 1070 и 16 Гбайт ОЗУ
16
Видеокарты для майнеров дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 со скидкой до 130 000 рублей
6

Популярные статьи

Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
91
Двойные стандарты и видеокарты с увеличенным вдвое объёмом видеопамяти
58
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
19
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Обзор и тест USB 3.0 контроллера Kebidumei на 4 порта из Китая за ~10$
17
Обзор ноутбука HP Envy 15 - стильный, тонкий, производительный
26
Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
20

Сейчас обсуждают

Михаил
17:59
е-ко, я в 2017 году купил амд и ничего не меняю, мать таже. Я купил сижу всеп работает, 4к изображение Это тебя видимо по молодости п-ли силь сильно
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
Собаки на Zen'е
17:58
Ты типичный представитель владельца продукции AMD. Голова пробита, срака порвана.
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
Manager
17:58
1. После появления официальных пулов будут фармить. 2. Замечательная. 3. Одно другому не мешает. 4. Популярный не значит безопасный. Один популярный уже отвалился. 5-6. Поздно будет, когда ФРС прекрат...
Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
❌pRosta❌
17:56
Все ыармят, а автор фармингует)
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
stockclock
17:55
продажи рухнули как жопа автора на кукан -1.7% в стиме.
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
VRoman
17:55
Им нужно закрытие портала, а не выплата беспроцентной задолжности на протяжении 3500 лет. С таким сроком можно считать, что Нинтендо проиграла суд, вот они и бесятся.
Nintendo подала в суд из-за невыплаты 50 долларов
Михаил
17:54
3600 будет лучше, закрой свой рот, тольок дурачок интел купит. Зачем брать бокс на амд, можно и дешевле взять. Никто не заставляет брать 3600, там и 3300 есть и 3500 Вот как раз таки дауны те кто инте...
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
Зеновий Радеонович
17:53
"Качество не может стоить дешево"© зы. Платформу сравнивай, невменос. По сабжу: инет-кафе вернулись в гейминг с майнинга. Рост/падение - мнимые. Зелот же.
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
Артем Остапенко
17:53
Там говорят эфириум,перейдет на 2.0 и видеокарты будут не нужны майнерам
Это полугодие не обойдётся без анонсов новых видеокарт
Anton Anikin
17:53
GTX 770 с 4 Гб к чему отнести, к диковинкам или нет? Технически это та же 680, только память побыстрее ставилась. Насчет производительности, в каком-нибудь Crysis 3 или "Ведьмаке"-3 в Full HD 4 против...
Двойные стандарты и видеокарты с увеличенным вдвое объёмом видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем