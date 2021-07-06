Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания OnePlus недавно официально объявила о слиянии с OPPO. Тем не менее она продолжит выпускать смартфоны под собственным брендом. Одной из ближайших новинок станет OnePlus Nord 2, но после неё производитель представит продвинутого флагмана OnePlus 9T.

реклама

Как и годом ранее, версия с индексом T будет только одна. Варианта Pro мы не увидим. При этом OnePlus 9T будет построен на базе OnePlus 9 Pro. Грядущая новинка тоже получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру и дисплей LTPO Fluid AMOLED второго поколения. Панель будет иметь диагональ 6,67 дюйма, разрешение 1 440 x 3 216 точек, что соответствует формату Full HD+ с соотношением сторон 20 к 9, а также частоту обновления 120 Гц, яркость 1 300 нит и поддержку HDR10+.

анонсы и реклама <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Мобильный процессор Snapdragon 888 заменят на анонсированную недавно Snapdragon 888+. Обе модели выполнены по технологии 5 нм. Версия Plus отличается повышенной с 2,84 ГГц до 2,995 ГГц пиковой частотой Prime-ядра Cortex-X1.

В OnePlus 9 Pro используется основная камера разрешением 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп с 3,3-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией, поддержкой 8K UHD при 30 к/сек и 4K UHD при 30-120 к/сек. В OnePlus 9T сохранится почти всё это. Единственным отличием станет замена 50-мегапиксельного сенсора в ультраширокоугольной камере на 108-мегапиксельный датчик изображения нового поколения. Оптика Hasselblad также останется.

реклама

В OnePlus 9T мы увидим ещё защиту от воды и пыли класса IP68, разъём USB-C, адаптеры Wi-Fi 6e / Bluetooth 5.2, быструю и беспроводную зарядки. Мощность последних не уточняется, как и зарядная ёмкость аккумуляторной батареи. В продаже флагман появится с предустановленной операционной системой Android 12 с прошивкой ColorOS в Китае и OxygenOS 12 на международной арене.

Напомним, что OnePlus 8T в 2020 году стал удешевлённой версией модели OnePlus 8, которую оценили в 699 / 799 евро в зависимости от модификации. Стоимость варианта с индексом T составила 599 / 699 евро. Цена OnePlus 9T пока что не уточняется. Заметим, что OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro в Европе появились с ценниками 699 / 799 евро и 899 / 999 евро соответственно.