Представлена европейская версия Samsung Galaxy M32 по цене 289 евро
Сегодня, 6 июля 2021 года, южнокорейский технологический гигант Samsung анонсировал смартфон Galaxy F22. Ещё одной новинкой компании из Сувона стала модель Galaxy M32, которая дебютировала в Европе. Смартфон уже представили в Великобритании и Германии.
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Samsung Galaxy M32 оборудован 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED. Экран может похвастаться разрешением 1 080 x 2 400 точек, что соответствует формату Full HD+ при соотношении сторон 20 к 9. Матрица характеризуется плотностью точек 411 пикселей на дюйм и частотой обновления 90 Гц.
В смартфоне установлен мобильный процессор MediaTek Helio G80. Однокристальная система, выполненная по нормам 12-нанометровой технологии, имеет пиковую частоту 2,0 ГГц и графический контроллер Mali-G52 MC. Европейская версия новинки оборудована 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем на 128 ГБ с возможностью расширения картой microSD.
Samsung Galaxy M32 несёт на борту Quad-камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп с поддержкой съёмки в видео в 4K UHD при 30 к/сек. Для селфи в смартфоне предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера, которая обзавелась поддержкой Face Unlock. Для разблокировки устройства можно использовать сканер отпечатков пальцев, установленный на правом торце.
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Индийский вариант смартфона оборудован аккумуляторной батареей на 6 000 мА*ч с 15-ваттной быстрой зарядкой по проводу. В европейской версии ёмкость АКБ составляет 5 000 мА*ч, но мощность подзарядки увеличена до 25 Вт. В связи с этим толщина корпуса уменьшилась с 9,3 мм до 8,4 мм. Тыльная панель изготовлена из пластика. В арсенале смартфона есть разъём для наушников, порт USB Type-C, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и Bluetooth 5.2.
Рекомендованная производителем стоимость Samsung Galaxy M32 в Германии составила 289 евро, а в Великобритании – 269 фунтов стерлингов (315 евро). Заметим, что в Индии вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти оценили в 16 999 рупий (195 евро). Как видим, цена выросла 50-60%. В продаже смартфон появился в белой, синей и тёмно-синей цветовых вариациях с предустановленным программным обеспечением One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11.
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