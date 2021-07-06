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Как и ожидалось, южнокорейская компания Samsung представила смартфон среднебюджетного класса в рамках серии Galaxy F. Новинка называется Samsung Galaxy F22. Часть параметров была опубликована на официальном сайте производителя ещё на прошлой неделе. Сегодня, 6 июля 2021 года, компания раскрыла все технические характеристики смартфона и назвала стоимость.

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Новинка оборудована мобильным процессором Helio G80. Это не самая новая однокристальная система. Ещё в прошлом году 12-нанометровый чипсет использовался в Redmi 9. Несколько недель назад эта же SoC появилась в переиздании Redmi Note 8 (2021). Поддержка сетей пятого поколения не предусмотрена.

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Процессор трудится в паре с 4-6 ГБ оперативной памяти. В зависимости от комплектации встроенный накопитель может хранить 64-128 ГБ информации соответственно. При этом Samsung Galaxy F22 поддерживает карты microSD максимальным объёмом 1 ТБ. Слот для microSD – независимый, то есть отказывать от одной из SIM-карт не придётся.

На лицевой панели смартфона установлен матрица Super AMOLED с каплевидным вырезом. Панель имеет разрешение HD+ и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Диагональ составляет 6,4 дюйма. Несмотря на использование экрана на органических светодиодах, биометрический сенсор расположен не под ним, а на правом торце корпуса, где его интегрировали в кнопку питания.

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Разрешение основной камеры в Samsung Galaxy F22 составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 13 Мп. Последняя может похвастаться поддержкой технологии Face Unlock. Заметим, что такую камеру мы видели ещё в 2019 году в Redmi Note 8 за 130 долларов.

За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6 000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 15 Вт. Также отметим разъём для проводных наушников, пластиковый корпус, USB-C и операционную систему Android 11.

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Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy F22 в модификациях 6/128 ГБ и 4/64 ГБ составила 200 долларов и 175 долларов соответственно. На старте продаж начальная конфигурация будет доступна со скидкой 20 долларов.