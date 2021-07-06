Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy F22 представлен официально – Helio G80, экран Super AMOLED и аккумулятор на 6 000 мАч

Цена стартует со 175 долларов.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как и ожидалось, южнокорейская компания Samsung представила смартфон среднебюджетного класса в рамках серии Galaxy F. Новинка называется Samsung Galaxy F22. Часть параметров была опубликована на официальном сайте производителя ещё на прошлой неделе. Сегодня, 6 июля 2021 года, компания раскрыла все технические характеристики смартфона и назвала стоимость.

реклама

Новинка оборудована мобильным процессором Helio G80. Это не самая новая однокристальная система. Ещё в прошлом году 12-нанометровый чипсет использовался в Redmi 9. Несколько недель назад эта же SoC появилась в переиздании Redmi Note 8 (2021). Поддержка сетей пятого поколения не предусмотрена.

анонсы и реклама
<b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Процессор трудится в паре с 4-6 ГБ оперативной памяти. В зависимости от комплектации встроенный накопитель может хранить 64-128 ГБ информации соответственно. При этом Samsung Galaxy F22 поддерживает карты microSD максимальным объёмом 1 ТБ. Слот для microSD – независимый, то есть отказывать от одной из SIM-карт не придётся.

На лицевой панели смартфона установлен матрица Super AMOLED с каплевидным вырезом. Панель имеет разрешение HD+ и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Диагональ составляет 6,4 дюйма. Несмотря на использование экрана на органических светодиодах, биометрический сенсор расположен не под ним, а на правом торце корпуса, где его интегрировали в кнопку питания.

реклама

Разрешение основной камеры в Samsung Galaxy F22 составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 13 Мп. Последняя может похвастаться поддержкой технологии Face Unlock. Заметим, что такую камеру мы видели ещё в 2019 году в Redmi Note 8 за 130 долларов.

За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6 000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 15 Вт. Также отметим разъём для проводных наушников, пластиковый корпус, USB-C и операционную систему Android 11.

реклама

Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy F22 в модификациях 6/128 ГБ и 4/64 ГБ составила 200 долларов и 175 долларов соответственно. На старте продаж начальная конфигурация будет доступна со скидкой 20 долларов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
22
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
32
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
6
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
18
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
5

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 64
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 22
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
124
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
94
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
170
65 смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 зимой 2021-2022 года
6
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
28
GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
142
Бесплатный переход с Windows 10 на Windows 11 будет ограничен по времени
37
Доходы майнеров продолжают падать – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
40
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
36
Видеокарты с блокировкой от майнеров дешевеют в РФ – цена GeForce 3070 Ti уже ниже GeForce 3060 Ti
19
Энтузиаст воплотил в жизнь свою нестандартную идею по охлаждению домашнего компьютера
22
Наценка на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 упала в четыре раза за полтора месяца
19
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
35
Онлайн CSGO ожидаемо «просел» после перевода прайм-статусов на полностью платные
10
Пользователи iPhone 12 недовольны рекламным роликом о водонепроницаемости
14
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
41
Падение Bitcoin позитивно отразилось на оставшихся майнерах
17
Шрайер «подтвердил» информацию о GTA VI: современный Вайс-Сити и очень нескорый релиз
10
Стали известны системные требования Vampire The Masquerade Bloodhunt — минимум GTX 1070 и 16 Гбайт ОЗУ
16
Европейские цены на видеокарты рухнули, а рынок ждёт появления антимайнерских моделей – 3dcenter
9

Популярные статьи

Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
82
Двойные стандарты и видеокарты с увеличенным вдвое объёмом видеопамяти
56
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
22
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Обзор ноутбука HP Envy 15 - стильный, тонкий, производительный
24
Обзор и тест USB 3.0 контроллера Kebidumei на 4 порта из Китая за ~10$
13
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6

Сейчас обсуждают

Chimbal
13:09
" или имелось ввиду, что он и звук на устройство с меньшим разрешением не выводит? Интересно бы уточнить..." Я уже попытался этот момент прояснить с картой захвата, но вышло то что уже написал, то ест...
Обзор HDMI-разветвителей с AliExpress дешевле 5$
DeMoKPaT
13:08
Они вобще последнее время принимают неадекватные решения
Компания AMD прекратила поддержку 13 серий видеокарт Radeon
Андрей
13:08
Хорошо, скоро ниже рекомендованных цены скоро будут. Вот тогда и можно покупать. А пока рано.
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Lexagon
13:08
В чём дело?
С дефицитом ноутбуков будет покончено к четвёртому кварталу этого года
hundzintay
13:05
Что значит работали? В каком нибудь Конго и сейчас все так. Ну разве что руки рубить не будут. Хотя...
Джефф Безос покидает должность генерального директора Amazon
Алексей Ширяев
13:02
За 54000 palit 3080 GameRock OC брал, вот это была цена, а за 2060 дорого, надо мампанасовскому таблетки от потери памяти пить
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
Евгений Соболев
13:02
Биткоин остальное шитки
Dogecoin ждёт резкое падение, обесценивание и уход с рынка криптовалют – эксперты РБК
tolyasha
13:01
в сентябре 2019 купил Palit 2060 за 22тр
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
hammer.77
13:00
Вот и ответ. Цена на оносительно старую карту увеличена почти в 3 раза и это под соусом "невероятных скидок" )
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
Женя Витязь
13:00
Ниче, потерпим
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем