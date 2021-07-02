Мощность видеокарт китайского производства достигла уровня GeForce RTX 1080
Китайская компания Jingjia Electronics представила новые графические процессоры, которые лягут в основу новых видеокарт. Оба выполняются по нормам 28-нанометровой технологии. Ускорители дебютируют в третьем квартале 2021 года, но о ценах пока что информации нет. Компания сравнивает их производительность с видеокартами AMD и NVIDIA, анонсированными четыре года назад.
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Первая модель называется JM9271. Производительность, по словам разработчиков, находится на уровне NVIDIA GeForce GTX 1080. Вычислительная мощность составляет 8,0 TFLOPS. Видеокарты на базе этого GPU получат поддержку PCI Express 4.0 x16, 16 ГБ внутренней оперативной памяти стандарта GDDR5 с пропускной способностью 512 ГБ/сек, HDMI 2.0, DisplayPort 1.3, а частота GPU в режиме Boost составит 1 800 МГц. Также отметим величину отвода тепловой мощности 200 Вт и возможность работы с мониторами 4K UHD в режиме 60 FPS.
Второй GPU называется JM9231. Частота в режиме Boost уменьшена до 1,5 ГГц. В видеокартах мы увидим поддержку PCI Express 3.0 x16 и 8 ГБ памяти стандарта GDDR5 с пропускной способностью 256 ГБ/сек. Вычислительная мощность составляет 2,0 TFLOPS, что чуть выше, чем у GeForce GTX 1050. Требования по теплоотводу в сравнении с картой компании NVIDIA будут повышены до 150 Вт с 75 Вт.
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