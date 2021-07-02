Смартфон Xiaomi POCO C3 взорвался в штанах владельца и нанёс тяжёлые травмы
В этом году уже несколько раз появлялась информация о взорванных смартфонах. В последний раз о такой ситуации стало известно в начале лета. Тогда пострадал владелец смартфон OPPO A53. Весной загорались Redmi Note 9 Pro и POCO X3. Первый при этом даже не был подключён к сети электропитания в отличие от второго. Сегодня стало известно ещё об одной неприятной ситуации. Вновь взорвался смартфон компании Xiaomi. В этот раз POCO C3.
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Заметим, что во всех подобных инцидентах, о которых стало известно в текущем году, фигурируют бюджетные модели. Хотя они не имеют ни поддержки быстрой зарядки, ни мощного горячего мобильного процессора. По словам пострадавшего, POCO C3 лежал в кармане штанов и был заблокирован. Внезапно 31-летний житель Индии почувствовал жар. Из-за взрыва смартфона пользователь получил тяжёлые ожоги, из-за чего попал в клинику.
Вместе со смартфоном в кармане сгорели документы и деньги. Ни сама Xiaomi, ни представители бренда POCO пока что ситуацию никак не прокомментировали. Заметим, что в случае возгорания POCO X3 и Redmi Note 9 Pro представители компании списывали всё на «внешние силы» и напоминали о строгом контроле качества на заводах.
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Напомним, что POCO C3 не продаётся официально в России. Однако, на российском рынке доступен его аналог под названием Redmi 9C. Модель оснащается 6,43-дюймовым IPS дисплеем, основной камерой разрешением 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 5-мегапиксельной фронталкой. За производительность в смартфоне отвечает 12-нанометровый мобильный процессор Helio G35, а за автономность – аккумуляторная батарея ёмкостью 5 000 мА*ч без быстрой зарядки.
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