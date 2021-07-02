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В Украине закрыли Bitcoin-ферму, которая принесла ущерб свыше 100 000 долларов

Она была незаконно подключена к трансформаторной подстанции.
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Служба безопасности Украины отчиталось об успешном закрытии фермы в Черниговской области, которая использовалась для добычи криптовалюты Bitcoin. ASIC-майнеры, коих насчитывалось свыше 150 штук, были незаконно подключены к трансформаторной подстанции.

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Ферма обосновалась на территории арендованных складских помещений. Для сокрытия факта кражи энергии злоумышленники применяли специальное оборудование, которое позволяло им занижать показания счётчиков. По словам представителей Службы безопасности Украины, к этой же подстанции были подключены Нежинводоканал и местная станция скорой медицинской помощи. Действия злоумышленников могли оставить без воды и света часть региона.

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В ведомстве сообщили, что ферма работала в течение двух месяцев. За это время она нанесла ущерб в размере свыше 3 млн гривен или 110 000 долларов. В процессе обыска сотрудниками Службы безопасности было обнаружено и изъято оборудование для майнинга Bitcoin и много другой техники.

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Напомним, что курс Bitcoin не может стабилизироваться с начала лета текущего года. Ещё две недели назад стоимость одной монеты составляла чуть более 40 000 долларов, но через несколько дней она опустилась впервые в 2021 году ниже отметки 29 000 долларов. В последние 24 часа курс держится в диапазоне 33 000-33 800 долларов.

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