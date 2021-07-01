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Стоимость видеокарт в официальной рознице в России продолжает падать. Скидки на GeForce RTX 3070 уже превышают 100 000 рублей, что в процентном соотношении составляет порядка 50%. В этом материале мы расскажем о нескольких моделях, которые доступны в магазине «Ситилинк».

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Самый дешёвый графический ускоритель стоит порядка 120 000 рублей после того, как подешевел почти в два раза. Это GeForce RTX 3070 GAMING OC из ассортимента тайваньской компании Gigabyte. Модель может похвастаться частотой 1 815 МГц, тогда как показатель эталонной видеокарты составляет 1 725 МГц.

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Остальные ускорители подешевели не так сильно. Например, цена AORUS GeForce RTX 3070 MASTER, тоже в исполнении Gigabyte, упала со 195 000 рублей почти до 115 000 рублей (-41%). GPU карты в турбо-режиме разгоняется до 1,845 ГГц.

Если вы являетесь поклонником продуктов компании MSI, можете обратить внимание на MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO, которая стоит около 119 000 рублей с учётом скидки в размере 20 000 рублей. Чип в карте трудится на Boost-частоте 1 845 МГц.

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Также не стоит обходить стороной графические адаптеры компании ASUS. Со скидкой в «Ситилинк» доступны две модели тайваньского технологического гиганта. Более дешёвая – GeForce RTX 3070 DUAL OC стоимостью почти 127 000 рублей с учётом скидки около 70 000 рублей. Более дорогой ускоритель – GeForce RTX 3070 TUF GAMING OC. Он тоже стоил раньше 195 000 рублей, но сейчас цена снижена до 129 000 рублей. Первая модель имеет турбо-частоту 1,8 ГГц и два вентилятора, а вторая – 1,845 ГГц, тогда как количество вентиляторов увеличено до трёх.

В ассортименте «Ситилинк» есть и другие графические адаптеры, размеры скидок на которые не указывается. Например, видеокарта серии GamingPro OC компании Palit обойдётся в 122 000 рублей. За модель MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO нужно заплатить почти 132 000 рублей. Также отметим пару графических адаптеров компании ASUS линейки ROG STRIX. Они называются GeForce RTX 3070 GAMING OC и GeForce RTX 3070 OC WHITE стоимостью по 138 590 рублей.

Напомним, GeForce RTX 3070 презентовали осенью прошлого года в качестве самого дешёвого (на момент анонса) графического адаптера нового поколения. Его рекомендованная стоимость составила 499 долларов. В видеокарте используется 8-нанометровый чип с Boost-частотой 1,725 ГГц, 46 ядрами Ray Tracing и 5 888 потоковыми процессорами.

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Для формирования изображения на дисплее монитора предусмотрено 8 ГБ внутренней оперативной памяти типа GDDR6. Канал, который соединяет GPU и VRAM, имеет разрядность 256 бит. Эффективная частота видеопамяти составляет 14 ГГц, а пропускная способность – 448 ГБ/сек.